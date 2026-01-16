Catamarca se promociona en la Feria Internacional de Turismo de Madrid

Catamarca dirá presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrollará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, uno de los encuentros más relevantes del sector turístico a nivel mundial. La participación de la provincia en este evento estratégico forma parte de una política sostenida de promoción internacional que busca ampliar la visibilidad del destino en mercados clave, consolidar vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la actividad turística local.

Considerada la feria más importante del calendario turístico global y la de mayor impacto para el mercado español y europeo, FITUR reúne cada año a miles de profesionales del sector, representantes gubernamentales, operadores turísticos, aerolíneas y prestadores de servicios de los cinco continentes. En ese contexto, Catamarca apostará a mostrar su diversidad de paisajes, su riqueza cultural y su propuesta turística integral, orientada tanto al turismo de naturaleza como al cultural, religioso y de experiencias.

En esta edición, la provincia estará representada por una delegación encabezada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarin, quien viajará acompañada por referentes del sector privado. La presencia conjunta del ámbito público y privado responde a una estrategia de promoción articulada, que apunta a consolidar al turismo como uno de los motores del desarrollo económico provincial.

Según se informó oficialmente, la participación de Catamarca en FITUR tiene como objetivos centrales promover el destino en el mercado europeo e internacional, fortalecer lazos comerciales con compradores y operadores turísticos, y posicionar a la provincia como un destino innovador, diverso y competitivo, capaz de ofrecer propuestas diferenciales durante todo el año.

La delegación catamarqueña formará parte de la comitiva argentina, que estará presidida por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y organizada a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR). La presencia nacional contará con la participación de más de 70 empresas turísticas, representantes de las provincias y 21 destinos argentinos, en una acción conjunta destinada a potenciar la marca país en uno de los escenarios internacionales más relevantes del sector.

La feria se llevará a cabo en el predio de IFEMA Madrid, un espacio de referencia para eventos internacionales, donde Argentina contará con un stand de más de 500 metros cuadrados, lo que permitirá una fuerte visibilidad institucional y comercial. Además, se prevé la realización de alrededor de 4.000 reuniones de trabajo, lo que da cuenta del impacto y la magnitud del evento.

Durante las jornadas de FITUR, Catamarca tendrá la oportunidad de presentar su oferta turística ante operadores mayoristas, agencias de viajes, inversores y medios especializados, así como de participar en rondas de negocios, presentaciones institucionales y acciones promocionales. La provincia buscará destacar atractivos emblemáticos como la Ruta del Adobe, el turismo de altura, los paisajes puneños, las festividades culturales y religiosas, y las propuestas vinculadas al turismo sustentable.

Desde el área de Turismo remarcaron que la presencia en FITUR representa una instancia clave para abrir nuevos mercados, fortalecer la llegada de visitantes internacionales y posicionar a Catamarca dentro de los circuitos turísticos de largo alcance. Asimismo, destacaron que este tipo de acciones contribuyen a generar empleo, dinamizar las economías regionales y consolidar al turismo como una actividad estratégica para el crecimiento provincial.