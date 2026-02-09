  • Dólar
Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de febrero, la temperatura rondará entre 23 y 37.

9 Febrero de 2026 07.30

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de  Catamarca, indica que hoy 9 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 29 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 20:00.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 32 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

