Celiaquía: salud lanza un registro provincial para mejorar la asistencia

El Ministerio de Salud de la provincia ha formalizado una convocatoria de carácter urgente para que todas las personas celíacas de Catamarca se inscriban en el Programa Provincial de Detección, Control y Asistencia de la Celiaquía. Esta herramienta no es un mero trámite administrativo; su objetivo central es recopilar datos precisos para implementar acciones concretas que redunden en una vida plena y sana para los ciudadanos.

A través de este registro, los pacientes pueden acceder a un acompañamiento integral que incluye información y asesoramiento para comprender la condición, así como controles nutricionales realizados por profesionales para asegurar el bienestar del paciente. El programa permite, además, el registro de personas con diagnóstico de toda la provincia, facilitando la implementación de políticas de salud coordinadas. La inscripción se encuentra abierta de manera virtual mediante el enlace https://bit.ly/46rkZUo, o bien de forma presencial en la sede del programa, ubicada en Av. Ocampo 257, entre Conesa y Lavalle, donde se atiende de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas.

La complejidad de una enfermedad silenciosa

La enfermedad celíaca es definida como una intolerancia permanente al gluten, una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Esta condición afecta de manera directa al intestino delgado en personas que poseen una predisposición genética para desarrollarla. Uno de los mayores desafíos para la salud pública es que la patología puede manifestarse en cualquier momento de la vida, desde la infancia —al incorporar los primeros alimentos con gluten— hasta la adultez avanzada.

La dificultad diagnóstica reside en que la enfermedad presenta un cuadro clínico complejo. Los síntomas varían significativamente entre individuos o, en muchos casos, pueden no presentarse en absoluto, lo que suele derivar en un retraso involuntario del diagnóstico definitivo. Por esta razón, el programa provincial enfatiza que la detección temprana y el tratamiento oportuno son los únicos pilares capaces de evitar complicaciones secundarias a largo plazo que podrían comprometer la salud general del individuo.

El tratamiento: Disciplina y educación alimentaria

Dado que no existen fármacos para esta afección, el único tratamiento posible es la alimentación estricta y de por vida libre de gluten. El éxito de este enfoque terapéutico depende enteramente del conocimiento del paciente y su capacidad para identificar qué alimentos son seguros y cuáles no. Asimismo, resulta fundamental aprender las técnicas correctas de manipulación para evitar riesgos innecesarios en la preparación de las comidas.

El compromiso del Estado provincial busca, a través de este registro, que ningún paciente deba enfrentar estas restricciones sin el apoyo técnico y nutricional que el Ministerio de Salud pone a su disposición. Al centralizar la información de los pacientes, el programa puede optimizar los recursos y garantizar que la asistencia llegue a cada rincón de Catamarca, promoviendo hábitos saludables y un control médico riguroso que permita a los afectados llevar una vida normal y libre de síntomas.