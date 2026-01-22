Catamarca recibe vacunas contra el dengue: Nación inicia una nueva etapa de innumización

El Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de 170.000 dosis de la vacuna contra el dengue a once provincias del país, entre las que se encuentra Catamarca, en el marco de una nueva etapa de la estrategia nacional de inmunización focalizada. El operativo tiene como objetivo reforzar las acciones de prevención de las formas graves de la enfermedad y fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud provinciales, especialmente en regiones con mayor circulación histórica del virus.

Además de Catamarca, las provincias alcanzadas por esta primera tanda de envíos son Santa Fe, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Según informó la cartera sanitaria nacional, la distribución se realizará de manera escalonada, de acuerdo con criterios epidemiológicos y logísticos, y en articulación con las autoridades sanitarias locales.

Las dosis enviadas permitirán completar 85.000 esquemas de vacunación, teniendo en cuenta que la inmunización contra el dengue requiere la aplicación de dos dosis, separadas por un intervalo mínimo de tres meses. Estas vacunas se suman a las estrategias que cada jurisdicción viene implementando en función de su situación epidemiológica y su capacidad operativa.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que el Estado nacional no centraliza la compra total de la vacuna contra el dengue, sino que cada provincia tiene la facultad de adquirir dosis con recursos propios y de definir sus políticas de inmunización, siempre dentro de los lineamientos generales establecidos a nivel nacional. Esta modalidad busca respetar las realidades sanitarias diversas del país y permitir una asignación más eficiente de los recursos disponibles.

En esta etapa, las vacunas adquiridas por Nación están destinadas a personas de entre 15 y 39 años que residan en 48 departamentos de las regiones del NOA, NEA y Centro, priorizados según la carga histórica de la enfermedad, la densidad poblacional y otros indicadores socio-sanitarios relevantes. De acuerdo con la estrategia vigente, la vacunación se realizará por etapas, comenzando por el grupo etario de 15 a 19 años y avanzando de manera progresiva, dinámica y escalonada hacia los grupos de mayor edad.

Si bien el escenario epidemiológico actual es considerado de bajo riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación remarcó que se mantienen de forma permanente las tareas de vigilancia epidemiológica, monitoreo y acompañamiento a las provincias, con el objetivo de anticipar posibles brotes y fortalecer la respuesta del sistema de salud ante eventuales aumentos de casos.

Las autoridades sanitarias subrayaron, además, que la vacunación no debe entenderse como la única herramienta de prevención, ya que no impide la infección en el 100% de los casos. Por ese motivo, insistieron en la necesidad de sostener una estrategia integral, que incluya el control del mosquito Aedes aegypti, la eliminación de criaderos domiciliarios, el uso adecuado de repelentes, y el fortalecimiento del diagnóstico oportuno, así como el seguimiento y análisis de los casos confirmados.

La vacuna utilizada en esta estrategia es la tetravalente contra el dengue Qdenga®, desarrollada por el laboratorio Takeda, cuyo uso fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La autorización contempla su aplicación en personas a partir de los 4 años de edad. Según los ensayos clínicos realizados, la vacuna genera una respuesta inmunitaria sostenida durante al menos 48 meses, con una mayor eficacia observada frente al serotipo DENV-2.

Con esta nueva etapa de distribución, Catamarca se suma al esfuerzo nacional por anticiparse a futuros brotes, en un contexto regional donde el dengue continúa siendo una amenaza recurrente para la salud pública y donde la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir el impacto sanitario y social de la enfermedad.