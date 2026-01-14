Catamarca recuperó valiosas piezas arqueológicas a través de una donación anónima

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia concretó una significativa recuperación de bienes arqueológicos que pasan a formar parte del patrimonio cultural de Catamarca. La acción se llevó adelante a través de la Dirección Provincial de Antropología y del Museo Arqueológico Adán Quiroga, y fue posible gracias a la donación anónima realizada por una familia catamarqueña, que decidió entregar voluntariamente una serie de piezas de alto valor histórico y científico.

Según se informó, el conjunto recuperado está integrado por tres piezas líticas, cinco pucos y una urna funeraria, elementos que dan cuenta de prácticas cotidianas, rituales y funerarias de las poblaciones originarias que habitaron el territorio provincial en tiempos prehispánicos. Tras su ingreso formal al sistema de resguardo, los objetos serán sometidos a un período de cuarentena, tal como lo establecen los protocolos vigentes para este tipo de hallazgos.

Finalizada esa etapa, las piezas serán analizadas en detalle por profesionales especializados, quienes llevarán adelante su clasificación, documentación y registro. Este proceso permitirá determinar su antigüedad, procedencia cultural y estado de conservación, además de aportar nueva información para la investigación arqueológica en la región. Posteriormente, los bienes serán restituidos de manera definitiva al patrimonio provincial, quedando bajo custodia del Estado.

Desde el Ministerio destacaron la relevancia de este tipo de acciones, que no solo contribuyen a la protección del patrimonio cultural, sino que también fortalecen el vínculo entre la comunidad y las instituciones dedicadas a la preservación de la memoria histórica. La donación voluntaria de piezas arqueológicas constituye un gesto fundamental para evitar la pérdida, el deterioro o la comercialización ilegal de bienes que forman parte de la identidad colectiva.

En este sentido, las autoridades recordaron que la legislación nacional y provincial establece que los restos arqueológicos y paleontológicos son bienes de dominio público, por lo que su tenencia, traslado o comercialización sin autorización constituye una infracción. La entrega espontánea de estos objetos permite garantizar su correcta conservación y su puesta a disposición para la investigación científica y la difusión educativa.

Las piezas recuperadas ofrecen una valiosa oportunidad para continuar profundizando el conocimiento sobre las sociedades que habitaron el actual territorio catamarqueño antes de la llegada de los europeos. A través de estudios arqueológicos, estos materiales permiten reconstruir aspectos vinculados a la organización social, las creencias, las prácticas productivas y las expresiones simbólicas de esas comunidades.