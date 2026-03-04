Catamarca reduce la mortalidad infantil y es una de las nueve provincias con mejor desempeño sanitario

Catamarca se encuentra entre las nueve provincias que lograron disminuir la tasa de mortalidad infantil, consolidando una tendencia descendente en uno de los indicadores sanitarios más sensibles para evaluar el estado de salud de una población. Así se desprende de los datos dados a conocer en una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde se informó que la provincia alcanzó una tasa de 8,0 en la última medición, cifra que representa una baja respecto del registro anterior, cuando el indicador fue de 8,7.

La reducción posiciona a Catamarca dentro del grupo de jurisdicciones que evidenciaron mejoras en este índice, en el marco del período anual completo considerado para la medición correspondiente al año 2024 y comparado con el año 2023.

Qué mide la tasa de mortalidad infantil

La mortalidad infantil comprende la muerte de menores de un año. Se trata de un indicador que no sólo refleja la situación sanitaria, sino también múltiples factores vinculados al entorno social y a la calidad de la atención en salud.

La tasa se construye a partir de una relación precisa defunciones ocurridas durante un año calendario y número de nacidos vivos registrados en ese mismo período.

De esta manera, el valor de 8,0 informado en la última medición implica una disminución en comparación con el 8,7 previo, lo que marca un descenso concreto dentro de la serie evaluada.

Diferencias según la etapa del primer año de vida

El análisis de la mortalidad infantil requiere distinguir dos etapas con características propias: la neonatal y la posneonatal. Las causas varían según la edad del niño o niña al momento del fallecimiento, lo que obliga a enfoques específicos en materia de políticas públicas.

En la mortalidad neonatal, que comprende los primeros 27 días de vida, prevalecen:

Condiciones congénitas

Factores vinculados al control del embarazo

Aspectos relacionados con la atención del parto

Los cuidados iniciales del recién nacido

En tanto, en la mortalidad posneonatal, que abarca desde el día 28 hasta completar el primer año de vida, inciden con mayor peso:

Condiciones ambientales

Factores socioeconómicos

Esta diferenciación permite comprender que la reducción de la tasa no responde a un único factor, sino a un conjunto de intervenciones que deben abarcar tanto la etapa prenatal como el seguimiento posterior al nacimiento.

Acciones sostenidas durante 2024

El período anual completo considerado para la medición corresponde al año 2024, comparado con el año 2023. En ese lapso, se desarrollaron una serie de acciones impulsadas por el Ministerio de Salud con el objetivo de continuar reduciendo la mortalidad infantil en la provincia.

Entre las medidas sostenidas se destacan fortalecimiento del acceso a la atención prenatal y neonatal de calidad; detección precoz de enfermedades en la persona gestante y en el recién nacido y vacunación oportuna.

Estas estrategias forman parte de un enfoque integral que apunta tanto a la prevención como al diagnóstico temprano y al acompañamiento durante el embarazo, el parto y el primer año de vida.

El fortalecimiento del acceso a la atención prenatal y neonatal resulta clave para abordar las causas predominantes en la mortalidad neonatal, especialmente aquellas vinculadas al control del embarazo y a los cuidados iniciales del recién nacido. Por su parte, la vacunación oportuna y la detección precoz de enfermedades adquieren particular relevancia en la etapa posneonatal, donde las condiciones ambientales y socioeconómicas pueden incidir de manera más marcada.

Un indicador clave en descenso

La disminución de la tasa de 8,7 a 8,0 consolida una tendencia descendente en Catamarca y la ubica entre las nueve provincias que lograron reducir este indicador sanitario. El dato, presentado en el ámbito del COFESA, cobra especial relevancia por tratarse de un parámetro que sintetiza múltiples dimensiones del sistema de salud y del entorno social.

La mortalidad infantil es considerada un indicador clave porque refleja no sólo la calidad de la atención médica, sino también el acceso a servicios básicos, la prevención y el acompañamiento integral durante el embarazo y el primer año de vida.

En ese contexto, el resultado informado para el año 2024 —comparado con 2023— muestra un descenso concreto y confirma la continuidad de acciones orientadas a sostener y profundizar la reducción de la mortalidad infantil en la provincia.