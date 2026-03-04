Otra rotura en el Acueducto Pirquitas: a una semana de la reparación, nueva falla en Polcos

Apenas transcurrida una semana desde el anuncio de reparación de la cañería de 900 milímetros correspondiente a un tramo del Acueducto Pirquitas - Catamarca, en la zona de Polcos, una nueva rotura encendió la alarma entre los vecinos. El reclamo surge desde La Unión, donde advierten que el problema no solo persiste sino que se repite en el mismo sector intervenido recientemente.

La situación vuelve a poner en el centro de la escena la fragilidad de una infraestructura clave para el abastecimiento de agua y expone una recurrencia que ya tiene antecedentes documentados.

Foto exclusiva Diario La Unión

Un antecedente reciente que agrava la preocupación

La reparación anunciada hace apenas una semana había sido presentada como la solución a una falla en el tramo de 900 mm del acueducto en la zona de Polcos. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Según denunciaron vecinos de La Unión, la cañería volvió a romperse en el mismo sector, lo que genera interrogantes sobre la durabilidad de los trabajos realizados.

No se trata de un hecho aislado. El pasado 10 de diciembre, ocurrió un episodio similar en el mismo lugar. En aquella oportunidad, personal de la empresa Aguas de Catamarca trabajó sobre una cañería de 800 mm del Acueducto Pirquitas, a la altura de la salida de la Planta Potabilizadora de Polcos.

El dato no es menor: el sitio de la intervención anterior coincide con el de la nueva rotura. La reiteración del inconveniente en un punto específico del sistema refuerza la inquietud de los vecinos, que observan cómo las reparaciones parecen tener una vida útil limitada.

Falta de comunicación oficial

Hasta el momento, ni la SAPEM ni el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca emitieron un comunicado oficial sobre la nueva rotura. Tampoco se informaron las posibles consecuencias en el servicio de agua para los vecinos de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

La ausencia de información institucional alimenta la incertidumbre en las localidades afectadas, donde el abastecimiento depende de la operatividad del acueducto. La falta de aviso sobre el "recurrente inconveniente", como lo definen los propios vecinos, deja sin precisiones a quienes podrían verse impactados por eventuales cortes o disminuciones en el suministro.

El derroche visible sobre la Ruta Provincial N° 1

Más allá del silencio oficial, hay un dato concreto y observable: el derroche de agua que se registra sobre la Ruta Provincial N° 1. Las imágenes proporcionadas por lectores permiten verificar el punto donde se origina la rotura y muestran la magnitud de la pérdida.

El agua corre visiblemente sobre la traza vial, lo que no solo representa una pérdida de recurso sino que también evidencia que el problema persiste sin solución inmediata. La escena, documentada por vecinos, funciona como prueba material de la falla estructural.

Foto exclusiva Diario La Unión

Entre los elementos centrales del episodio se destacan:

Nueva rotura en el tramo de 900 mm del Acueducto Pirquitas - Catamarca.

Antecedente el 10 de diciembre, en la cañería de 800 mm.

Intervención previa de Aguas de Catamarca en la salida de la Planta Potabilizadora de Polcos.

Ausencia de comunicación oficial de la SAPEM y del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.

Derroche de agua visible sobre Ruta Provincial N° 1.

Un problema recurrente en el mismo punto

El hecho de que la nueva rotura se haya producido en el mismo lugar donde ya se había trabajado refuerza la percepción de que el inconveniente no fue resuelto de manera definitiva. La coincidencia geográfica entre la reparación anterior y la falla actual es uno de los elementos que más inquietud genera en la comunidad.

El Acueducto Pirquitas - Catamarca cumple un rol estratégico en el sistema de provisión de agua, y cualquier interrupción o falla estructural impacta de manera directa en las localidades abastecidas. La reiteración de roturas en un mismo tramo abre interrogantes sobre el estado general de la infraestructura y la necesidad de intervenciones más profundas.

Mientras tanto, el agua continúa derramándose sobre la Ruta Provincial N° 1 y los vecinos de La Unión, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú esperan definiciones oficiales. La escena vuelve a repetirse: una reparación reciente, una nueva rotura y una comunidad que observa cómo el recurso se pierde a la vista de todos.