Hospital Andalgalá: más de 14 mil prestaciones en el tercer trimestre de 2025

El Hospital Andalgalá dio a conocer las estadísticas correspondientes al tercer trimestre de 2025, período comprendido entre octubre y diciembre, en el que se registraron más de 14 mil prestaciones entre consultas, prácticas diagnósticas, intervenciones y atenciones en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Los números reflejan un sostenido movimiento en el sistema público de salud del departamento, con una marcada demanda en distintas especialidades médicas y un volumen significativo de estudios complementarios.

Durante el trimestre analizado, el Hospital Andalgalá consolidó su rol como principal efector sanitario del departamento al alcanzar más de 14.000 prestaciones, una cifra que incluye:

Consultas en consultorios externos

Prácticas diagnósticas

Intervenciones

Atenciones en los CAPS

Este conjunto de servicios da cuenta de la amplitud de la cobertura sanitaria y del flujo constante de pacientes que requieren atención médica, controles, estudios y seguimiento en distintas áreas.

La información oficial corresponde al período comprendido entre octubre y diciembre de 2025, un trimestre que mostró una intensa actividad tanto en la estructura hospitalaria como en la red territorial de atención primaria.

Especialidades con mayor demanda en consultorios externos

En el detalle de las consultas ambulatorias, los datos permiten identificar con claridad cuáles fueron las especialidades con mayor requerimiento por parte de la comunidad.

Las áreas con más atenciones registradas fueron:

Clínica Médica: 1.649 atenciones

Pediatría: 1.606 consultas

Ginecología: 548 prestaciones

A estas se sumaron otros servicios que también evidenciaron una actividad sostenida:

Obstetricia: 517 atenciones

Kinesiología: 412

Cirugía: 321

Psicología: 313

Servicio Social: 305

Cardiología: 276

Nutrición: 212

Foniatría: 175

La preeminencia de Clínica Médica y Pediatría, ambas con más de 1.600 atenciones, marca el eje central de la demanda asistencial en el hospital. En tanto, especialidades como Ginecología y Obstetricia muestran también un nivel relevante de consultas, consolidando el abordaje integral en salud de la mujer.

Por su parte, áreas como Psicología y Servicio Social registraron más de 300 intervenciones cada una, lo que refleja la importancia de la atención interdisciplinaria dentro del sistema sanitario público.

Fuerte actividad en prácticas diagnósticas

El informe también detalla el volumen de estudios realizados durante el trimestre, elemento clave para el diagnóstico y seguimiento de patologías.

En materia de imágenes y estudios complementarios, se realizaron:

5.343 estudios de Rayos X ambulatorios

135 estudios de Rayos X a pacientes internados

422 ecografías ambulatorias

91 ecografías a personas internadas

Estos números evidencian un alto nivel de actividad en el área de diagnóstico por imágenes, particularmente en el ámbito ambulatorio. La diferencia entre estudios realizados a pacientes externos y aquellos internados muestra la predominancia de consultas y controles que no requieren hospitalización, pero que sí demandan acceso a herramientas diagnósticas.

El volumen total de Rayos X y ecografías consolida el acceso a estudios complementarios dentro del sistema público de salud, permitiendo resolver diagnósticos y tratamientos sin necesidad de derivaciones externas.

Atención territorial: el rol clave de los CAPS

Más allá del edificio central, el Hospital Andalgalá destacó la actividad desarrollada a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La atención territorial mostró una importante dinámica, con un sostenido número de consultas en los distintos barrios y distritos del departamento.

Este despliegue fortalece el acceso a la salud en cada comunidad, acercando servicios médicos a la población y desconcentrando parte de la demanda hospitalaria. La actividad en los CAPS forma parte del total de más de 14 mil prestaciones registradas durante el trimestre.

Un trimestre de alta demanda sanitaria

El balance del período octubre-diciembre de 2025 permite dimensionar la magnitud del trabajo desarrollado por el Hospital Andalgalá. Con más de 14 mil prestaciones, una marcada demanda en Clínica Médica y Pediatría, miles de estudios diagnósticos y una fuerte presencia territorial a través de los CAPS, el centro de salud cerró el trimestre con cifras que reflejan un sistema en plena actividad.

Las estadísticas difundidas no sólo aportan números, sino que permiten visualizar el alcance del servicio público en el departamento, en un contexto donde la atención médica, los estudios complementarios y el trabajo territorial constituyen pilares fundamentales del acceso a la salud.