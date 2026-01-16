Catamarca refuerza los controles por la gripe H3N2K

Ante la circulación internacional de la gripe H3N2K y de otros virus respiratorios, el Ministerio de Salud de la provincia emitió una serie de recomendaciones destinadas a reducir el riesgo de contagios y prevenir complicaciones, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de sostener las medidas generales de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar de manera oportuna ante la aparición de síntomas compatibles con enfermedades respiratorias.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que, si bien la mayoría de los cuadros suele evolucionar de manera favorable, ciertos grupos presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones, por lo que requieren un seguimiento más estricto y cuidados específicos. En ese sentido, se hizo hincapié en la necesidad de proteger especialmente a las personas mayores de 65 años, los niños y niñas de entre 0 y 24 meses, las personas embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos y quienes padecen enfermedades crónicas, como afecciones cardíacas, pulmonares, diabetes, obesidad, enfermedad renal o antecedentes de trasplantes. También se incluyó dentro de los grupos de riesgo a los trabajadores de la salud, debido a su exposición permanente.

Medidas generales de prevención

Entre las principales recomendaciones, el Ministerio de Salud subrayó la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación contra la influenza (gripe), especialmente en menores de dos años, personas mayores de 65 años y quienes integran los grupos de riesgo. Si bien la vacunación no siempre evita la infección, reduce de manera significativa la posibilidad de cuadros graves, hospitalizaciones y complicaciones.

Asimismo, se aconsejó ventilar adecuadamente los ambientes, incluso durante los meses más fríos, evitando los cambios bruscos de temperatura. La correcta higiene de manos, mediante el lavado frecuente con agua y jabón o el uso de alcohol en gel, continúa siendo una de las medidas más eficaces para prevenir la transmisión de virus respiratorios.

Otras recomendaciones incluyen cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar, descartar inmediatamente los pañuelos de papel luego de su uso y evitar compartir artículos personales como vasos, cubiertos y utensilios, ya que pueden actuar como vehículos de contagio.

Qué hacer ante la aparición de síntomas

Desde el Ministerio de Salud indicaron que, ante la presencia de síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria —como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal o malestar general—, se recomienda permanecer en el domicilio y evitar el contacto con otras personas hasta que los síntomas hayan mejorado y hayan transcurrido al menos 24 horas desde la desaparición de la fiebre, sin el uso de antitérmicos.

Además, se remarcó que es fundamental evitar el contacto con personas que integran los grupos de riesgo durante al menos cinco días desde el inicio de los síntomas y extremar los cuidados hasta diez días después, con el objetivo de reducir la posibilidad de transmisión y proteger a los sectores más vulnerables.

Centros habilitados para hisopados

Las autoridades sanitarias informaron que los hisopados se realizan únicamente con pedido médico y detallaron los centros de salud habilitados para tal fin, junto con sus horarios de atención.

El Centro de Salud Dr. Edgardo Acuña atiende de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30, mientras que los sábados, domingos y feriados lo hace de 9.30 a 17.30. El Centro de Salud Dr. Carlos Bravo mantiene el mismo esquema horario.

En tanto, el Centro Asistencial Valle Chico realiza hisopados de lunes a viernes de 7.30 a 12.30, y los sábados, domingos y feriados de 9.30 a 17.30. Por su parte, el Hospital Dr. Dermidio Herrera, ubicado en Villa Dolores, atiende de lunes a viernes de 6 a 12 y de 14 a 16, y los sábados, domingos y feriados de 10 a 12.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron que la prevención y la consulta temprana son claves para disminuir el impacto de las enfermedades respiratorias y proteger a toda la comunidad.