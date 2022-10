Catamarca sumó nuevas medallas en los Juegos Evita

La jornada de este viernes en Mar del Plata en los Juegos Nacionales Evita, Catamarca logró importantes resultados.

Los atletas catamarqueños, que participan bajo la organización de la Dirección Provincial de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, lograron sumar nuevas medallas con los resultados de hoy.

Boxeo aportó tres medallas. La de bronce de Fabrizio Bazán (-52 kg), y mañana en la final irán por el oro Néstor López (-57 kg) 7 Maximiliano Bustamante (-48 kg).

En Atletismo, mañana estará en la final de Lanzamiento de Jabalina Sub 14 Bautista Demarco. Por su parte, el Futsal Femenino Sub 16 jugará por la medalla de bronce y el Sub 14 define su posición final en la Copa de Plata, al igual que Voley Masculino Sub 15, Fútbol Masculino 11 Sub 14, Rugby Masculino, Hockey Femenino Sub 14, Básquet Masculino 5x5 Sub 15 y Voley Femenino Sub 17.

En la Copa de Bronce, concluirán sus participaciones Voley Masculino Sub 17 y Hockey Masculino Sub 14 y Sub 16, y Femenino Sub 16.

Acuatlon logró la quinta posición final general en Femenino Sub 14, mientras que en Masculino finalizaron 19°. Por el lado de Masculino Sub 16, concluyeron 25° en la General. Por su parte, en Ajedrez por equipos, los representantes de Sub 14 terminaron 15° y 19° en Sub 16.

Mañana será el último día de competencia, por lo que en el transcurso de la tarde se completarán clasificaciones como las de Patín Carrera y los cruces de Karate, Judo, Lucha para definir a los participantes de los duelos finales de mañana, a la espera de la presencia de catamarqueños.