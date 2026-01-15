Catamarca vuelve a estar bajo Alerta Amarilla por tormentas fuertes

Catamarca vuelve a estar bajo Alerta Amarilla por condiciones meteorológicas adversas durante la tarde y la noche de este jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aviso alcanza a amplias zonas del territorio provincial y advierte sobre la posibilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con potencial impacto en la vida cotidiana y las actividades al aire libre.

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno afectará a los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán, donde se esperan condiciones de marcada inestabilidad atmosférica.

El área comprendida dentro de la alerta será afectada por lluvias y tormentas de distinta intensidad, que en algunos sectores podrían alcanzar carácter severo. Desde el organismo nacional indicaron que estos eventos podrían presentarse de manera aislada o generalizada, con momentos de fuerte desarrollo convectivo.

Entre los principales fenómenos asociados al alerta amarilla, el SMN advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en zonas urbanas con drenaje insuficiente y en sectores rurales.

Asimismo, no se descarta la caída de granizo, un fenómeno que podría generar complicaciones tanto en áreas urbanas como en el sector productivo, además de intensa actividad eléctrica, con descargas frecuentes que representan un riesgo para las personas que se encuentren al aire libre.

Otro de los factores destacados en el pronóstico es la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, lo que podría provocar caída de ramas, postes o elementos mal asegurados, además de reducir la visibilidad en rutas y caminos, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron que el nivel amarillo de alerta implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas.

Entre las recomendaciones generales, se sugiere evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución en caso de lluvias intensas. También se aconseja prestar especial atención a los comunicados oficiales y a posibles actualizaciones del alerta.