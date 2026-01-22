Catamarca vuelve a estar bajo Alerta Amarilla por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva Alerta Amarilla para la provincia de Catamarca, ante la probabilidad de tormentas de variada intensidad que se registrarían durante la noche de este jueves. El aviso vuelve a poner en foco la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en las zonas de alta montaña, donde este tipo de fenómenos puede generar complicaciones adicionales.

Según el parte oficial del organismo nacional, el área que se verá afectada comprende los sectores de Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Tinogasta y Puna de Santa María. En estas regiones se esperan tormentas que, si bien pueden presentarse de manera aislada, podrían alcanzar intensidad localmente fuerte en algunos puntos.

De acuerdo con el SMN, las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento, precipitaciones abundantes en cortos períodos y la posible caída ocasional de granizo. En cuanto a los acumulados de lluvia, se prevén valores de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de forma puntual, dependiendo de la intensidad de los núcleos tormentosos.

La emisión de esta alerta amarilla implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Desde el SMN explicaron que este tipo de eventos es frecuente en esta época del año en las regiones de Puna, donde la combinación de calor, humedad e inestabilidad atmosférica favorece el desarrollo de tormentas convectivas, que suelen ser de corta duración pero con alta intensidad.