Cerca de 500 agentes de pastoral participaron del aula de Nuevas Formas de Comunicación

En la jornada de ayer sábado se llevo a caba el encuentro virtual aula Nuevas Formas de Comunicación donde se abordó la importancia de las "Herramientas para Agentes de Pastoral" con la presencia de alrededor de 500 personas, entre los que se encontraban en la aplicación Zoom y los que la siguieron por Youtube o Facebook.

La charla inicial estuvo a cargo de José Illanes Fernández, desde la provincia de San Juan, fundador y presidente de Meraki, una organización que trabaja en pos de profesionalizar la comunicación de la Iglesia y contribuir a generar una red de comunicadores católicos en Latinoamérica.

La presentación del expositor estuvo a cargo de la locutora y conductora de nuestro medio, Mariana Ventrice, quien ofició de moderadora al momento de las preguntas presentadas al final de la charla, acompañada por integrantes de la Pastoral de Comunicación Social de la Diócesis de Catamarca.

El joven sanjuanino propuso conversar siguiendo tres aspectos. 1) El lenguaje, 2) El trabajo en equipo y 3) La planificación. En cada punto fue ofreciendo ejemplos, especialmente referidos a la comunicación dentro de la Iglesia o desde la Iglesia a la comunidad en general. En este sentido, en un momento de la charla presentó un video que muestra cómo la Iglesia, históricamente, siempre estuvo a la vanguardia en las comunicaciones, con registros de mensajes papales por radio y televisión cuando estos medios eran incipientes.

En relación con el primer punto, planteó la necesidad de conocer el perfil de las personas a las que se dirigirá el mensaje, como también la necesidad de adecuarlo pensando en los distintos segmentos que conforman ese público, como por ejemplo edades, inquietudes, etc. Un ejemplo válido en este punto fue un afectuoso video del Papa Francisco,con un saludo de Navidad, utilizando el lenguaje de sordomudos.

Trabajo en equipos

Al abordar el segundo punto de su charla, Illanes habló del Trabajo en equipo o colaborativo.

Se refirió entonces a la pandemia que para unos fue propicia para seguir avanzando y para otros fue una dificultad por el desconocimiento del uso de las herramientas tecnológicas.

Consideró que hay dos modos de trabajar en equipo. a) Distribución por encargo, que es más fácil, porque hay un coordinador que lidera y distribuye las actividades que los demás tienen que realizar. Es más común en su aplicación, pero el trabajo depende más de quien dirige el equipo que de todos los que lo conforman. b) Coordinación por enfoque que se basa en una relación de donación. Es fundamental en este método, el don que tiene cada persona. “Lleva más tiempo porque está centrado más en la persona que en la actividad. Dios nos regaló dones. Por eso tenemos que prestarle más atención al don de la persona”, dijo. Manifestó que en una planilla se puede poner qué le gusta más y qué menos a cada persona, para aprovechar mejor lo que cada uno puede aportar. Y que con este modo de trabajo todos deben estar al tanto de la actividad. Se elige un coordinador, por perfil y buena disposición, el que tiene que velar por un orden, no esquemático, sino que cuando comience la reunión, tratar de que todos se escuchen. “Velar para que haya una escucha activa”, remarcó. Las decisiones se toman por consenso. Cuando no se llega a un consenso, por votación. Si hay un empate, decide el coordinador. O sea que el coordinador no decide sino sólo si se llega al tercer momento.

Luego el disertante ofreció tips para este modo de trabajo con Coordinación por enfoque.

Planificación

En el tercer punto general de la charla, sobre la planificación, habló de la necesidad de pensar en situaciones imprevistas para superarlas. “Antes de planificar: un diálogo profundo con Dios para descubrir cuál es su plan. Así tendremos en claro el fin. La actividad sin un fin claro, sería un eterno movimiento pero sin saber para dónde vamos. No hay que caer en el activismo”, afirmó.

Seguidamente ofreció tips para la planificación como determinar cuál es la audiencia, fijar los objetivos y definición de los mensajes. Habló de herramientas prácticas como: a) Calendario de contenidos (puede ser un Excel ? del Drive para que todo el equipo tenga la misma información); b) armar un sitio web con vínculos a otras plataformas que se han de usar; c) subsidios de Meraki (los puso a disposición de los presentes, que se encuentran en www.merakiorg.com; d) Utilizar las aplicaciones que abundan, pedir ayuda y probar cuáles sirven más de acuerdo al público, el mensaje, etc. Y e) Hacer curso de redes sociales que se encuentran en internet (Meraki hará uno y sortearán tres becas entre los participantes de esta aula).

El encuentro cerró con consultas de los presentes virtuales y las respuestas de Illanes, quien dejó un trabajo práctico para los participant