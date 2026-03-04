Docentes de Catamarca realizan un acampe y una vigilia frente a Casa de Gobierno

Durante la tarde de este miércoles, los Docentes Autoconvocados de Catamarca protagonizaron una masiva marcha en la Capital provincial, rechazando la oferta salarial presentada por el Gobierno. La manifestación, que también contó con la participación de otros sectores de la administración pública provincial, buscó visibilizar la exigencia de un salario mínimo de $1.300.000 para los trabajadores de la educación.

Tras concluir la marcha, un grupo de educadores se trasladó a la Casa de Gobierno, donde inició un acampe y vigilia, en la antesala de la que será la tercera mesa de diálogo entre los gremios que integran la Intersindical Docente —ATECa, SADOP y SIDCa— y las autoridades del Ejecutivo provincial.

Oferta salarial del Gobierno

El pasado viernes, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta que contempla:

Un bono extraordinario por inicio de clases de $80.000 por docente, a liquidarse por única vez en marzo de 2026.

Actualización bimestral por inflación del punto índice docente y de la función jerárquica, conforme al IPC a partir de enero de 2026.

Incremento del salario mínimo a $800.000 por cargo desde marzo, con una actualización en julio, tomando como referencia el IPC acumulado de enero a junio de 2026.

Pese a estos puntos, los docentes consideran que la propuesta no satisface su reclamo de recomposición salarial, por lo que mantienen la vigilia y la presión en la Casa de Gobierno.

Voces docentes y reclamos centrales

Bruno Corzo, referente de los docentes, expresó a los medios: "Hoy los docentes en Capital fueron protagonistas de una marcha multitudinaria y en la mayoría de las localidades del interior también pudieron hacer una demostración de esta voluntad de lucha, de esta fuerza que tenemos y esta determinación para seguir pugnando por una recomposición salarial, estabilidad laboral y la cobertura de todos los cargos vacantes actualmente, además de la infraestructura".

El mensaje de Corzo subraya que la protesta no solo responde a una demanda económica, sino que también incluye la estabilidad laboral, la cobertura de cargos vacantes y la mejora de la infraestructura educativa, aspectos considerados esenciales por los docentes para garantizar la calidad del sistema educativo provincial.

Próximos pasos en la negociación

Las partes involucradas acordaron un nuevo cuarto intermedio para continuar la negociación el jueves 5 de marzo a las 10:00 horas. Esta reunión será clave para evaluar posibles ajustes en la oferta del Ejecutivo y para definir los pasos a seguir por los gremios docentes.