El Coro Universitario abre sus puertas: una convocatoria para potenciar la polifonía catamarqueña

El Coro Universitario, organismo emblemático dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca, ha dado inicio formal a su ciclo 2026 mediante una convocatoria abierta para fortalecer su cuerpo de voces. Este llamado está dirigido a coreutas interesados en integrar las cuatro cuerdas fundamentales que componen la arquitectura sonora del ensamble: soprano, contralto, tenores y bajos. La iniciativa busca ampliar la conformación actual del coro, que trabaja bajo la rigurosa y experimentada dirección del maestro Hugo Espíndola, con el fin de afrontar los desafíos artísticos de una temporada que se vaticina sumamente activa y diversa en sus propuestas estéticas.

Una temporada de desafíos multidisciplinarios

Para este año 2026, la dirección ha diseñado una agenda de trabajo que se despliega sobre varios ejes estratégicos, con el objetivo de mantener la excelencia que caracteriza a esta agrupación de rica y extensa trayectoria tanto en el ámbito provincial como nacional. Los proyectos para este ciclo incluyen la preparación de un ambicioso repertorio religioso, que será abordado tanto en formato a capella como con acompañamiento instrumental, junto con la interpretación de piezas del repertorio clásico y canciones de carácter popular. Asimismo, se destaca una fuerte impronta de integración institucional, ya que se prevé la preparación de obras para realizar en conjunto con los ballets y el grupo folclórico pertenecientes a la misma Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCA.

La conducción del organismo está a cargo de Hugo Espíndola, un profesional con un calificado currículum y vasta trayectoria en la música nacional. Es Licenciado y Profesor en Dirección Orquestal, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde se formó con maestros de la talla de Virtú Maragno, Mario Benzecry y Guillermo Scarabino. Su formación técnica se complementa con cursos de perfeccionamiento en Dirección Coral y Orquestal dictados por referentes internacionales como Helmuth Rilling de Alemania y Robert Sund de Suecia, además del maestro argentino Carlos Giraudo.

En la actualidad, Espíndola desempeña un rol docente fundamental como profesor de Dirección Coral y Música de Cámara en la Licenciatura en Música de la Universidad Nacional de La Rioja y en el Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) de Catamarca. Su experiencia se extiende también a la conducción instrumental como director de la Orquesta de Cámara de Chilecito desde su creación en 2016, agrupación con la que ha recorrido diversos escenarios en La Rioja, Córdoba y la propia ciudad de Catamarca, consolidando un perfil profesional de gran prestigio en la región.

Legado histórico y canales de participación

El prestigio del Coro Universitario de la UNCA hunde sus raíces en el año 1963, época en la que la institución académica funcionaba como el Instituto Nacional del Profesorado Secundario (INPS). Bajo la gestión del rector Federico Emiliano Pais, la formación de este cuerpo artístico fue encomendada al profesor Guillermo Watkins, quien se convirtió en su fundador y primer director. Desde entonces, el coro no solo ha destacado por sus actuaciones y presencia en festivales nacionales, sino también por su rol proactivo como organizador de encuentros corales provinciales y nacionales, cumpliendo una función social y cultural de gran relevancia.

Aquellos interesados en sumarse a esta prestigiosa tradición y participar de la activa temporada que se avecina deben comunicarse al número de teléfono o WhatsApp 383 4365723, desde donde se les brindará el asesoramiento necesario sobre los pasos a seguir para la incorporación definitiva. Asimismo, la institución ha habilitado el correo electrónico oficial [email protected] para recibir consultas e información adicional sobre el proceso de selección y los requisitos para integrar las distintas cuerdas de este cuerpo de voces universitario.