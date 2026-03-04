La Cruz Negra: vecinos denuncian un "pozazo" de Aguas de Catamarca

La situación en el barrio Cruz Negra, suma un nuevo capítulo de malestar vecinal. En esta oportunidad, el foco de los reclamos apunta a un "pozazo" atribuido a Aguas de Catamarca, el que permanece abierto tras la rotura y posterior reparación de un caño madre en la intersección de Avenida Recalde y calle Los Fundadores.

Según expresan los vecinos a La Unión, la racha de este sector "no es la mejor" y son pocas las ocasiones en que pueden disfrutar del buen estado de las calles o de la normalidad del servicio de agua potable. Para ellos, ambas cuestiones están directamente vinculadas: de manera cíclica denuncian inconvenientes con la rotura de un caño en el mismo punto, lo que impacta tanto en la prestación del servicio como en la infraestructura vial.

De la rotura al "pozazo" sin cierre

Tras la última rotura del caño madre y la intervención de la Sapem para su reparación, el panorama no volvió a la normalidad. Por el contrario, quedó abierto un pozo de grandes dimensiones que, de acuerdo con la empresa, es un bache, pero que para los vecinos está lejos de poder ser calificado de ese modo.

El pozo, afirman, fue abierto el 7 de febrero y está a punto de cumplir un mes en ese estado. La dimensión del hueco es tal que, como prueba la fotografía que acompaña la nota, una persona adulta cabe en su interior.

Los frentistas remarcan que, pese a los reiterados reclamos realizados ante Aguas de Catamarca, no obtuvieron respuestas concretas. Tampoco, aseguran, hubo soluciones tras acudir al concejal del sector. Frente a la falta de respuestas, una de las vecinas directamente perjudicadas decidió formular una denuncia en Defensa del Consumidor.

"No solo es una molestia de circulación, es peligroso para cualquier persona o niño, y no podemos vivir eternamente con ese pozo, como si fuera un simple bache", sentenció la damnificada al exponer su preocupación por el riesgo que implica la excavación sin señalización ni cierre definitivo.

La respuesta del concejal

Ante la advertencia de que la situación iba a ser ventilada en medios periodísticos, el edil del sector, Francisco Sosa, quien además es presidente del CD capitalino, respondió a los planteos que circulaban entre los vecinos. Según se informó, el edil indicó que ya se había comunicado con la distribuidora. Reconoció la larga data del pozo de la polémica y explicó que desde Aguas de Catamarca le informaron que los trabajos en el sector no se encuentran terminados y que no hay fecha de culminación.

Como solución inmediata, el concejal refirió que se colocarían "cintas de peligro que delimiten el pozo", con el objetivo de advertir a peatones y conductores sobre el riesgo existente.

No obstante, de acuerdo con lo señalado por los damnificados a La Unión, esas cintas aún no fueron colocadas, por lo que el peligro sigue latente en la intersección de Avda. Recalde y Los Fundadores.

A la espera de que no haya otra rotura

Otro punto que genera inquietud entre los vecinos es la explicación técnica brindada por la empresa. Según indicó Sosa, siempre en base a la información transmitida por la Sapem, esta se encuentra a la espera de verificar que el trabajo realizado no sufra una nueva rotura y que la presión del agua no vuelva a generar inconvenientes.

Hasta tanto eso ocurra, el pozo seguirá abierto. Luego, en algún momento, se avanzaría con el rellenado y compactación de la excavación.

Para los vecinos, esta situación prolonga la incertidumbre. La combinación de antecedentes de roturas cíclicas en el mismo punto y la ausencia de una fecha concreta de finalización alimenta la preocupación, tanto por la seguridad como por la transitabilidad en la zona.