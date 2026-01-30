Cinco adolescentes de Salta representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica 2026

Cinco adolescentes salteños serán los únicos representantes argentinos en la RoboCup 2026, el mundial de robótica y de inteligencia artificial más relevante a nivel global, que se desarrollará entre el 30 de junio y el 6 de julio del próximo año en la ciudad de Incheon, Corea del Sur. Se trata de dos equipos que competirán en las categorías Rescue Line y Soccer de robots autónomos, luego de consagrarse campeones nacionales en diciembre de 2025, en Buenos Aires.

La delegación argentina estará integrada por Benjamín Villagrán, Lucio Saucedo y Laureano Monteros, quienes participarán en la categoría Rescue Line, y por María Virginia Viollaz y Elías Cordero, que competirán en Soccer, una de las ligas más exigentes del certamen. Esta última tiene un valor histórico adicional: será la primera vez que un equipo argentino clasifique a un mundial de RoboCup en la disciplina de fútbol entre robots autónomos.

RoboCup es considerada la Copa del Mundo de la robótica. Desde su creación en 1997, reúne a universidades, centros de investigación y estudiantes de más de 50 países que diseñan, construyen y programan robots completamente autónomos para enfrentar desafíos inspirados en situaciones reales. La edición 2026 será histórica no solo por el debut de Corea del Sur como sede, sino también por la magnitud del evento: se espera la participación de más de 3.000 competidores y unos 15.000 visitantes de todo el mundo interesados en robótica e inteligencia artificial.

Fútbol entre robots autónomos

El equipo argentino que competirá en la categoría Soccer está integrado por Elías Cordero y María Virginia Viollaz. En esta liga, los robots juegan partidos de fútbol de manera completamente autónoma, sin ningún tipo de intervención humana. Para ello, deben interpretar el entorno en tiempo real mediante sensores, cámaras y sistemas de visión artificial.

"Este año vuelvo a acompañar a mi equipo, pero en una categoría distinta: Soccer en RoboCup, una de las más dinámicas y exigentes", explicó Viollaz, de 18 años, quien ya cuenta con experiencia en competencias internacionales de robótica. "Hay una cancha con dos arcos y una pelota, y el objetivo es que el robot sea capaz de ubicarse, decidir y actuar en tiempo real. No alcanza con que avance o patee: tiene que orientarse con precisión, mantener estabilidad y adaptarse a situaciones cambiantes", detalló.

La joven señaló que gran parte del desarrollo se apoya en el análisis de imágenes y videos. "Reconocer objetos, calcular distancias y anticipar trayectorias es esencial para competir. Por eso, nuestra preparación está muy enfocada en la visión artificial", explicó. Para Viollaz, representar nuevamente al país tiene un valor simbólico fuerte: "Es una forma de mostrar que desde acá también se puede desarrollar tecnología de alto nivel".

Por su parte, Elías Cordero, estudiante de robótica en el IITA y de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional de Salta, destacó el proceso de trabajo que permitió alcanzar este logro. "Llegamos hasta acá después de mucho esfuerzo, pruebas constantes y aprendizaje continuo", afirmó. "Mi expectativa es aprovechar esta oportunidad para aprender de los mejores equipos del mundo y dejar bien representada a la Argentina", agregó.

Rescue Line: tecnología aplicada al rescate

En la categoría Rescue Line, el equipo salteño está conformado por Benjamín Villagrán, Lucio Saucedo y Laureano Monteros, quienes trabajan juntos desde hace varios años. En esta competencia, los robots deben recorrer circuitos complejos, detectar obstáculos y rescatar objetos que simulan víctimas, todo de forma completamente autónoma.

Monteros explicó su rol técnico dentro del equipo. "Trabajo principalmente en la programación de la placa Teensy 4.1, que nos permite controlar los motores, los sensores y los servomotores que funcionan como una garra para recoger las pelotas, que representan a las víctimas", detalló.

Lucio Saucedo, de 14 años, es el responsable de la programación y el procesamiento de imágenes. "El robot no sigue recorridos preprogramados. Detecta líneas, colores, obstáculos y objetos en tiempo real, y toma decisiones de manera autónoma", explicó. Uno de los principales desafíos fue lograr que todos los sistemas funcionen de forma sincronizada en condiciones variables de luz, sombras y superficies irregulares.

Benjamín Villagrán, de 18 años, está a cargo de la electrónica y del desarrollo integral del sistema del robot. "Entrenamos nuestra propia inteligencia artificial a partir de un dataset propio y la implementamos en una Raspberry para que el robot pueda identificar objetos y desplazarse de forma autónoma", señaló. Además, destacó el desafío que implica adaptarse a las normas internacionales de RoboCup. "No es un cambio gigante, pero sí importante. Implica ajustar software, sensores y hardware. Tenemos seis meses para dejar lo mejor de nosotros".

Un logro histórico para Salta y el país

Más allá de la competencia, RoboCup es un espacio de intercambio técnico y cultural que reúne a jóvenes de todo el mundo y promueve el desarrollo de tecnologías clave para el futuro. Los cinco estudiantes salteños buscan visibilizar un logro que combina años de formación, trabajo en equipo y desarrollo tecnológico, y actualmente se encuentran en proceso de recaudación de fondos para costear el viaje a Corea del Sur.

"Tenemos expectativas muy altas y un objetivo claro: queremos ser campeones", expresó Villagrán. "Sabemos que no será fácil, pero hoy la diferencia ya no está tanto en el hardware, sino en cómo usamos el conocimiento y resolvemos problemas", concluyó.

Como síntesis del sentimiento compartido por ambos equipos, Laureano Monteros dejó un mensaje final: "Representar a la Argentina es una mezcla de orgullo y responsabilidad".