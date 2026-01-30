¿Cómo va a estar el clima del último viernes de enero en Catamarca?

Este viernes se presenta con condiciones típicas del verano, marcadas por temperaturas elevadas, cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones hacia el cierre de la jornada, según el SMN.

Durante la madrugada, como viene sucediendo, la mínima fue alta, llegando a los 25 grados.

Ya en horas de la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura que irá en ascenso hasta alcanzar los 30 grados. Para ese período, no se esperan lluvias, mientras que el viento seguirá predominando del Noreste, con una intensidad de leve a moderada.

El momento de mayor impacto se registrará durante la tarde, cuando la temperatura máxima alcanzará los 34 grados, consolidando una jornada de intenso calor en la Capital catamarqueña y zonas aledañas. En este tramo del día, el pronóstico indica tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 10 y 40 por ciento. El viento volverá a intensificarse con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el tiempo continuará inestable, con chaparrones previstos y una probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá hasta los 27 grados, aunque el ambiente seguirá siendo cálido y húmedo. En ese período, el viento rotará al Norte, conservando intensidades similares a las registradas durante la tarde.

