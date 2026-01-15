Clausuran el ingreso a Ipizca por la Ruta Provincial N°15:¿qué pasó?

Las autoridades viales informaron que se encuentra clausurado el badén ubicado en el ingreso a la localidad de Ipizca, sobre el río Calancate, en la Ruta Provincial N°15, como consecuencia de la rotura de la losa que conforma esa estructura. La medida fue adoptada con el objetivo de preservar la seguridad de los conductores y evitar accidentes en un punto clave de circulación para vecinos y visitantes de la zona.

El cierre del badén implica una restricción total al tránsito por ese acceso, por lo que se solicita a quienes circulen por la región respetar la señalización preventiva instalada en el lugar y atender las indicaciones del personal vial. La situación genera modificaciones temporales en la circulación habitual, especialmente para quienes utilizan la RP N°15 como vía de conexión entre Ipizca, Rincón de Ipizca y Anquincila.

Vías alternativas de circulación

Ante la clausura del badén, se dispusieron desvíos alternativos para garantizar la continuidad del tránsito, aunque con circulación controlada y mayores precauciones. Desde el organismo responsable se indicó que quienes transiten por la Ruta Provincial N°15 en sentido Norte-Sur hacia Ipizca deberán utilizar el desvío ubicado sobre el margen izquierdo, paralelo a la traza principal de la ruta.

En tanto, los conductores que se desplacen desde Rincón de Ipizca con destino a Anquincila deberán circular en sentido Sur-Norte, utilizando el margen derecho de la ruta. Estos desvíos se encuentran señalizados, aunque se recomienda circular a baja velocidad y mantenerse atentos a posibles cambios en las condiciones del camino.

Las autoridades remarcaron que los desvíos son de carácter provisorio y estarán vigentes hasta que se completen las tareas de evaluación técnica y reparación del badén dañado. En ese sentido, no se precisaron plazos oficiales para la reapertura del acceso, aunque se anticipó que los trabajos se realizarán una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

Precaución en el acceso al Dique de Ipizca

Además del cierre del badén, se emitió una advertencia especial para quienes circulen por el acceso al murallón del Dique de Ipizca. Según se informó, la calzada presenta un marcado deterioro producto de las últimas lluvias, que afectaron la estabilidad del pavimento y generaron irregularidades en la superficie de rodamiento.

Ante este escenario, se solicita a los automovilistas extremar las precauciones, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas, especialmente en horarios de baja visibilidad o durante nuevas precipitaciones. El deterioro del camino podría agravarse si continúan las lluvias, por lo que no se descartan nuevas intervenciones o restricciones preventivas en la zona.