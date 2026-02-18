Colapso estructural en el corazón de Tinogasta: se derrumbó un local comercial

La tranquilidad del casco céntrico de la ciudad de Tinogasta se vio abruptamente alterada este miércoles tras el repentino derrumbe de un local comercial. El siniestro tuvo lugar en una de las esquinas más concurridas y emblemáticas de la localidad, específicamente en la intersección de las calles Eva Perón y Rivadavia, donde la estructura de una construcción cedió por completo, generando una inmediata movilización de los servicios de respuesta y una profunda preocupación entre los transeúntes que circulaban por el sector.

En el inmueble afectado, una construcción de características tradicionales, funcionaba hasta el momento del colapso una carnicería. Por causas que aún son materia de investigación por parte de los peritos técnicos, la estructura de la propiedad no resistió y se vino abajo, transformándose en un cúmulo de escombros en plena vía pública y afectando la normal circulación del área central. A pesar de la magnitud del evento y del horario en que se produjo, las autoridades locales confirmaron que, hasta el momento, no se han informado personas heridas ni víctimas fatales, lo que representa un alivio frente a la gravedad del daño material observado.

Operativo de seguridad y evaluación de riesgos

Tras el impacto del colapso, el personal de emergencia y diversas autoridades locales se desplazaron rápidamente hacia el sitio para establecer un cordón de seguridad y asegurar el perímetro. El foco de las tareas actuales, que se desarrollan bajo un estricto protocolo de crisis, se centra en la inspección técnica exhaustiva de las inmediaciones y la remoción controlada de los restos de mampostería.

El objetivo primordial de los equipos que trabajan incansablemente en el lugar es evaluar la situación de manera integral y descartar riesgos inminentes de nuevos derrumbes en la zona. Esta labor técnica resulta fundamental para determinar si el colapso de la carnicería ha comprometido la estabilidad de las edificaciones cercanas o si existen daños estructurales en las propiedades linderas que pudieran poner en peligro a los peatones y vecinos. Mientras continúan las labores de limpieza y peritaje, el tránsito en la esquina de Eva Perón y Rivadavia permanece restringido para facilitar el despliegue de la maquinaria y los especialistas.