Trágico final en Paraguay: hallan el cuerpo de Tobías, el niño argentino desaparecido

La ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, se encuentra sumida en un profundo pesar tras confirmarse la noticia que nadie quería recibir. Este miércoles al mediodía, el operativo de rescate que mantuvo en vilo a gran parte del país y a la comunidad argentina concluyó con el hallazgo del cuerpo de Tobías Ariel Suárez, el niño de 12 años que permanecía desaparecido desde el último viernes. La tragedia se desencadenó en el marco de un temporal de lluvia brutal que provocó crecidas repentinas y convirtió las calles y cauces en trampas mortales.

El cuerpo fue localizado en una propiedad privada situada en Isla Bogado, Luque, avanzando hacia un sector crítico del arroyo Tayuasapé. El operativo de búsqueda, que no se detuvo desde el inicio de la crisis hídrica, logró dar con los restos en el margen derecho del cauce, en un área caracterizada por la acumulación de sedimentos y vegetación densa. El general Pedro Rodríguez, comandante de Ingeniería del Ejército, relató al portal ABC de Paraguay que el cadáver se encontraba boca abajo, parcialmente cubierto por matorrales y desechos arrastrados por la corriente. El oficial precisó que la presencia de una gran cantidad de moscas en el lugar fue el indicio definitivo que permitió a los rescatistas ubicar el punto exacto del hallazgo.

Ante la novedad, Reinaldo Suárez, padre del menor, se trasladó de inmediato al lugar del operativo. Acompañado por su abogado, Miguel Godoy, y un grupo de allegados, el hombre enfrentó el doloroso trámite del reconocimiento. Según declaraciones del letrado a los medios locales, no quedaron dudas sobre la identidad de la víctima: "Indudablemente se trata del chico", afirmó Godoy, cerrando así una etapa de incertidumbre que duró cinco días.

Crónica de una mañana fatal bajo la lluvia

La desaparición de Tobías Suárez se produjo el viernes pasado alrededor de las 8:30 de la mañana. Según el relato de su propio padre, el niño salió de su vivienda con un encargo cotidiano: ir a una despensa cercana a comprar café. Sin embargo, el regreso nunca ocurrió. El último registro visual del menor fue captado por la cámara de seguridad de una estación de servicio, donde se lo observa cruzando la calle vestido con una remera celeste, shorts y ojotas, sosteniendo un paraguas verde. En el video se aprecia cómo el niño se resguardó por unos segundos bajo el techo de la estación antes de continuar su camino hacia el área del arroyo.

Los investigadores reconstruyeron que, en ese tramo, Tobías cayó al arroyo Tayuasapé, el cual se encontraba desbordado debido a las intensas precipitaciones y a la existencia de obras pluviales inconclusas en la zona que facilitaron la inundación del sector. "Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré", relató Reinaldo Suárez sobre aquellos primeros minutos de desesperación.

Un operativo masivo y las pruebas de identidad

Desde el momento en que se reportó la desaparición, el Gobierno paraguayo dispuso un despliegue de gran magnitud coordinado por el ministro de Defensa, Óscar González. El operativo involucró a más de 500 efectivos, entre militares, bomberos voluntarios y personal de la Codeni, quienes rastrillaron palmo a palmo unos nueve kilómetros del cauce. Durante los días de búsqueda, el hallazgo de un gorro verde y otras prendas de vestir en el arroyo ya anticipaban un desenlace sombrío.

En el acto del reconocimiento, surgieron detalles técnicos que confirmaron la identidad del menor. El cuerpo vestía una remera color marrón "chocolate", descripción que coincidía con los testimonios recogidos. Además, un dato relevante fue la presencia de un anillo en una de sus manos. Si bien su padre no pudo asegurar con certeza si Tobías lo llevaba puesto ese viernes, confirmó que su hijo solía utilizar este tipo de accesorios de forma habitual. El comisario Eladio Martínez, responsable de uno de los equipos de búsqueda, informó que las características físicas correspondían plenamente con las del nene argentino.

A pesar del desenlace, la familia Suárez se mantuvo aferrada a sus convicciones durante toda la semana. "La esperanza siempre fue arrodillarme ante el Todopoderoso, desde su nacimiento; somos muy gratos y cercanos a Dios", expresó Reinaldo al llegar al área del hallazgo, rodeado de vecinos y amigos que aguardaban a unos 100 metros del cordón de seguridad.

El fiscal interviniente, tras finalizar las pericias en el terreno, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado inmediato a la Morgue Judicial para completar el procedimiento legal habitual. La jornada cerró con el retiro de la familia del lugar, mientras San Lorenzo llora la partida de Tobías en medio de un clima de profunda tristeza comunitaria.