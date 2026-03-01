Colocar un espiral en alcohol y clavos de olor: para qué sirve este truco

Durante el verano, los mosquitos se vuelven en un dolor de cabeza porque invaden tu casa. Aunque existen diferentes métodos para combatirlos, existe uno que llama la atención por su efectividad para mantenerlos alejados.

Se trata de colocar un espiral en alcohol mezclados con clavos de olor, una técnica sencilla y fácil de hacer.

Por qué recomiendan hacer este truco

El espiral tradicionalmente se utiliza encendido para ahuyentar mosquitos, liberando sustancias que los repelen.

Cuando se mezcla con alcohol y clavos de olor, se crea un repelente líquido que pueda aplicarse de manera más práctica y sin humo, aprovechando el olor intenso de los clavos, que también son conocidos por su efecto repelente natural.

Cómo mezclar el espiral con alcohol y clavos de olor

Mojar un espiral con agua. Partir el espiral. Juntar los pedacitos de espiral. Ponerlos en un recipiente. Agregar alcohol y clavos de olor. Mezclar y dejar reposar por una hora. Verter la mezcla en un rociador. Aplicar el repelente donde veas un mosquito.

Ventajas de hacer esta mezcla

Fácil de preparar: los ingredientes son económicos y se consiguen en cualquier supermercado o almacén.

los ingredientes son económicos y se consiguen en cualquier supermercado o almacén. No genera humo: a diferencia del espiral encendido, esta mezcla no produce humo, lo que puede ser útil en ambientes cerrados o para personas sensibles.

a diferencia del espiral encendido, esta mezcla no produce humo, lo que puede ser útil en ambientes cerrados o para personas sensibles. Aroma agradable: el clavo de olor aporta un perfume especiado que muchos consideran más soportable que el olor del espiral solo.

Precauciones