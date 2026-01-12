Cómo curar una olla para que dure más de 50 años: el paso a paso del truco

Las ollas Essen no son un utensilio común, están hechas de aluminio fundido de alta calidad, pensadas para conservar el calor y cocinar con poca grasa. Pero para que realmente duren décadas, incluso pasen de generación en generación, hay un paso fundamental que no se puede saltear: la curación.

Curar una olla Essen no solo protege el material, sino que mejora la cocción, evita que los alimentos se peguen y mantiene la superficie interna en perfecto estado con el paso del tiempo.

Este proceso quiere decir sellar su superficie interna con materia grasa para crear una película protectora natural. Este truco reduce la porosidad del aluminio, evita que la comida se adhiera y prolonga notablemente su vida útil. Hecha correctamente, la curación inicial es la base para que la olla dure muchos años.

El truco para curar una olla y que dure muchos años

Antes de curarla, lava la olla con agua tibia y detergente suave, enjuagando bien y secando completamente. Esto elimina residuos de fábrica.

Ahora es el turno de aplicar materia grasa. Pon una fina capa de aceite o manteca en el interior distribuyendo bien por base y paredes con papel de cocina.

Pon la olla sin tapa a fuego mínimo, dejando calentar entre 3 y 5 minutos. Luego retira del fuego antes de que humee. Este paso sella la superficie. Deja enfriar y retira el exceso. Pues lo cierto es que cuanto mejor curado esté desde el inicio, mejor rendimiento tendrá.

La curación mejora con el tiempo si se usa correctamente, así que procura cocinar con fuego medio o bajo, evita cambios bruscos de temperatura, usa utensilios de madera, silicona o plástico, lava solo con agua caliente o esponja suave. Cada uso suma una nueva capa protectora natural.

Errores comunes que arruinan una olla Essen

Para que una olla dire varios años hay ciertos hábitos que desgastan la curación y el material, entre ellos: