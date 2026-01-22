¿Cómo hacer papas rellenas de brócoli y queso?: la receta al horno con 6 ingredientes y en 45 minutos

Las papas rellenas de brócoli y queso son una de esas recetas fáciles, nutritivas y rendidoras que se convierten en un clásico familiar. Combinan la suavidad de las papas horneadas con el sabor delicado del brócoli y el toque irresistible del queso derretido, logrando un plato equilibrado que gusta tanto a grandes como a chicos. Además, se preparan con ingredientes simples y económicos.

Esta receta al horno es una excelente forma de sumar verduras a la alimentación diaria sin resignar sabor. El brócoli aporta vitaminas y minerales, mientras que el queso suma proteínas y calcio, convirtiendo a estas papas rellenas en una opción completa y versátil. Perfectas como plato principal, guarnición o incluso para llevar en viandas, son una alternativa saludable que demuestra que comer bien también puede ser delicioso.

Receta para hacer papas rellenas de brócoli y queso

Ingredientes:

1 unidad de papas

50 g de brócoli

100 ml de crema de leche (1/2 taza)

50 g de queso mozzarella

50 g de queso rallado (parmesano o cheddar)

Sal y pimienta

Cómo preparar la receta de papas rellenas de brócoli y queso