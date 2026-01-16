Cómo identificar una araña violinista con la cámara del celular: un método simple y rápido

La araña violinista es uno de los ejemplares más peligrosos y, al mismo tiempo, uno de los más frecuentes en viviendas, especialmente en la región de Cuyo. Su presencia suele generar preocupación debido a los efectos que puede causar su mordedura, por lo que identificarla a tiempo resulta clave.

Si bien existen características físicas que permiten distinguirla, hoy también es posible reconocerla de manera sencilla utilizando la cámara del celular y una aplicación gratuita.

Cómo reconocer a la araña violinista con el celular

Una de las formas más prácticas de identificar a la araña violinista —o a cualquier otra especie— es a través de Google Lens, una herramienta de búsqueda visual desarrollada por Google.

Esta tecnología permite identificar objetos, animales y lugares utilizando la cámara del teléfono o imágenes almacenadas en la galería, sin necesidad de escribir una búsqueda.

Paso a paso para usar Google Lens:

Abrí Google Lens:

Podés acceder desde la aplicación de Google, Google Chrome (ícono de la cámara en la barra de búsqueda) o desde Google Fotos.

Enfocá la araña:

Apuntá la cámara hacia el ejemplar, procurando que esté bien enfocado y ocupe la mayor parte de la pantalla.

También podés subir una foto previamente tomada desde la galería.

Tomá la imagen o iniciá la búsqueda:

Presioná el botón del obturador para capturar la imagen.

Revisá los resultados:

La aplicación analizará la foto y mostrará imágenes similares junto con el nombre de la especie.

Deslizá hacia arriba para acceder a más información, características y datos relevantes.

Qué hacer ante la presencia de una araña violinista

Ante la aparición de una araña violinista, se recomienda mantener la calma. Si es posible, atraparla cuidadosamente con un vaso y un papel para retirarla del domicilio sin contacto directo.

En caso de mordedura, es fundamental:

Lavar la herida con agua y jabón.

Aplicar hielo en la zona afectada.

Acudir de inmediato a un centro médico.

Para prevenir su presencia en el hogar, los especialistas aconsejan mantener la limpieza, reducir el desorden y utilizar repelentes naturales como medida complementaria.