Con éxito se realizó la última feria del año en la ex Manzana de Turismo

La jornada comenzó temprano donde los artesanos y creativos locales exhiben sus productos entre ellos frutas, verduras, panadería, artesanías, bolsos, dulces artesanales entre otros.

“Cada edición que se realiza es una oportunidad para nosotros de poder de a poco recuperar nuestra fuente de trabajo. La verdad que todo este tiempo que estuvimos sin poder venir nos perjudicó enormemente y estamos muy agradecidos el poder volver a vender nuestro productos. Siempre le pedimos a la gente que cumpla con las medidas sanitarias impuestas por más que estemos en la etapa verde necesitamos cuidarnos todos. Es la única manera de poder seguir trabajando”, declaró una de las artesanas a LA UNION DIGITAL.

En otro tramo de la entrevista, la mujer comentó que las ventas tuvieron un repunte y consideró que es necesario que la feria continué de manera tal que la gente vuelva a acostumbrarse y contemple este lugar como un centro comercial o una opción no solo para comprar productos frescos, sino que puedan elegir otras alternativas para poder hacer algún regalo especial y recordó que en la mayoría de los puestos los precios son accesibles.

“Cuesta vender un poco, la gente dejó de venir por la pandemia y nos va llevar su tiempo que vuelva a acostumbrarse y nos vean como una opción para comprar regalos o algunos productos regionales. Pero lo importante que no interrumpa y para eso tenemos que cuidarnos todos”, afirmó.

Cabe recordar que la feria no atenderá el próximo sábado 2 de enero y regresarán a la ex Manzana de Turismo el sábado 9 de enero de 2021.