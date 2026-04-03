Una ciudad de Catamarca hizo historia con una humita gigante de 650 kilos en Semana Santa

La ciudad de Andalgalá volvió a captar la atención en el calendario turístico con un acontecimiento que quedará grabado en su memoria colectiva. En el marco de la celebración de la Gran Humita de Semana Santa, se logró preparar una humita gigante de 650 kilogramos, una cifra que marca un récord absoluto y que no había sido alcanzada anteriormente.

Este logro no solo representa una hazaña gastronómica, sino también un símbolo del arraigo cultural y del trabajo conjunto de toda una comunidad. La magnitud de la preparación y su impacto en el público consolidan a este evento como uno de los más destacados dentro de las celebraciones tradicionales del norte argentino.

Una convocatoria multitudinaria con sabor a tradición

El evento reunió a vecinos y visitantes que se acercaron a compartir una jornada marcada por la tradición, los sabores regionales y el espíritu comunitario. La convocatoria reflejó el creciente interés que despiertan este tipo de propuestas, especialmente en fechas significativas como Semana Santa.

Una vez finalizada la preparación, la humita gigante fue distribuida entre el público en un gesto que reforzó el sentido de comunidad. En total, se repartieron:

1300 bandejas de medio kilo

Degustadas por asistentes que participaron activamente del evento

Este momento no solo permitió disfrutar del plato emblemático, sino también consolidó un espacio de encuentro social donde la gastronomía actuó como puente entre generaciones y visitantes.

El detrás de escena: una semana de trabajo colectivo

La elaboración de la humita gigante implicó una intensa organización y coordinación, extendiéndose durante una semana completa de preparación. Este proceso evidenció el compromiso de quienes participaron en cada etapa, desde la recolección de ingredientes hasta la cocción final.

Los datos técnicos de la preparación reflejan la magnitud del desafío:

1500 choclos

120 kilos de cebolla

80 kilos de tomate

90 kilos de zapallo

Cuatro cajones de pimientos

Diversos condimentos

A estos ingredientes se sumó un componente que los organizadores destacaron especialmente: "mucho amor por las tradiciones locales", un factor intangible que define el carácter de este tipo de celebraciones.