Los 2 electrodomésticos que nunca hay que enchufar juntos en una zapatilla: pueden provocar un incendio

En muchos hogares, el uso de alargadores o "zapatillas" eléctricas es una solución práctica para conectar varios dispositivos al mismo tiempo. Sin embargo, no todos los electrodomésticos pueden usarse de esta manera, especialmente aquellos que demandan mucha energía.

Uno de los errores más comunes es enchufar una plancha y un aire acondicionado en el mismo alargador. Ambos equipos tienen un consumo eléctrico elevado, lo que puede superar fácilmente la capacidad del cable.

La plancha, por ejemplo, puede requerir entre 1.000 y 3.000 watts, mientras que un aire acondicionado puede consumir desde 1.000 hasta 4.000 watts, según el modelo. Al funcionar en simultáneo, la suma de estas potencias puede generar una sobrecarga peligrosa.

Cuando esto ocurre, los cables pueden recalentarse, deteriorarse e incluso provocar un cortocircuito o incendio.

Por qué no conviene usar alargadores con electrodomésticos de alto consumo

Los especialistas advierten que muchos alargadores no están preparados para soportar grandes cargas eléctricas durante períodos prolongados. Su capacidad depende del tipo de cable, la calidad de los materiales y el diseño con el que fueron fabricados.

Por eso, antes de conectar varios dispositivos, es fundamental verificar el consumo de cada uno y evitar combinaciones que puedan poner en riesgo la instalación eléctrica.

Qué otros aparatos no deberías conectar a una "zapatilla"

Además de la plancha y el aire acondicionado, hay otros electrodomésticos que deberían conectarse directamente al tomacorriente:

Microondas

Hornos eléctricos

Pavas eléctricas

Estufas

Lavarropas y secadoras

Lavavajillas

Aspiradoras potentes

Heladeras y freezers

Termoventiladores

Consejos para evitar problemas eléctricos en casa

Para reducir riesgos, se recomienda: