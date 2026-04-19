Con la mirada puesta en el Beato Mamerto Esquiú se vivió el cierre de las fiestas de la Virgen del Valle

En la cálida tarde de este domingo 19 de abril, se llevó a cabo la Solemne Procesión en honor de Nuestra Madre del Valle, que marcó el cierre del Septenario celebrando el 135° aniversario de su Coronación Pontificia, en el marco del Jubileo Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

La jornada se inició en la intersección de avenida Virgen del Valle y calle República, en el lugar exacto del Paseo General Navarro, más conocido como La Alameda, donde se encuentra emplazada la corona gigantesca que recuerda aquel acontecimiento que se celebra en estas festividades.

Allí se vivió un momento de animación con música y poesía de autores catamarqueños, dando la bienvenida a las 65 delegaciones de peregrinos e instituciones inscriptas para rendirle su homenaje. Alrededor de las 17.30 comenzó el paso de los grupos delante de las sagradas imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú.

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Concluido este momento se dispuso la ubicación de las religiosas y religiosos, sacerdotes del clero local y de otras diócesis, y del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el obispo emérito de Neuquén, Mons. Virginio Domingo Bressanelli (SCJ), para dar inicio a la Solemne Procesión con la Santísima Madre del Valle escoltada por la Guardia de Honor de los Bomberos de la Policía de Catamarca, y precedida por la imagen del Beato Mamerto Esquiú.

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Detrás se ubicaron las autoridades provinciales encabezadas por el gobernador, Lic. Raúl Jalil; los intendentes de Capital, Dr. Gustavo Saadi; de Fray Mamerto Esquiú, Prof. Alejandra Benavídez; de Icaño, Franco Carletta; legisladores provinciales y municipales, autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad.

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación

A lo largo del trayecto, que comprendió Camilo Melet, Mariano Moreno, avenida Ocampo, San Martín, Rivadavia y República hasta el Paseo de la Fe, la Imagen cuatro veces centenaria de la Virgen del Valle fue llevada en andas por integrantes de la EC Sapem, Vialidad Provincial, Aguas de Catamarca, Gauchos y Guardianes de la Virgen.

Durante el recorrido se vivieron muestras de amor y devoción a la Reina del Valle. Lluvia de papelitos, globos y gallardetes en distintos puntos del trayecto pusieron color y alegría al paso de la Madre.

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Mientras se desplazaba la columna de devotos y peregrinos se desgranaron los misterios del Santo Rosario matizados con canciones, mientras los hijos de la Madre Morena agitaban sus pañuelos para saludarla a su paso.

Luego de bordear la plaza 25 de Mayo, la Sagrada Imagen fue recibida con el tañido de las campanas y los sones de la Banda de Música de la Policía de la Provincia, en el Paseo de la Fe, donde se realizó el acto de cierre de las festividades.

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Por los enfermos, la paz en el mundo y los peregrinos

En su alocución final, Mons. Urbanč se refirió al tiempo jubilar que vive esta Iglesia Particular manifestando que "esta celebración en tu honor fue la primera, en el marco del año de festejos por el Bicentenario del nacimiento de tu amado hijo, el Beato Mamerto Esquiú. No me cabe la menor duda que Tú estás muy contenta y nos ayudarás a sacar los mejores frutos posibles para nuestra vida cristiana. Hemos tenido presente su figura en este septenario, sobre todo, como un fiel hijo tuyo y gran cantor de tus celestiales prodigios".

Luego expresó: "Gracias, Madre, por acompañarnos siempre, por escuchar nuestras plegarias, por recibirnos con tu mirada tierna y silenciosa y por acogernos cálidamente en el huequito de tus manos maternales".

También imploró "por tantos enfermos que me pidieron que rece por ellos y que me encargue te ponerlos en tu presencia. Por favor, hazte notar, consiguiendo para ellos la gracia que necesitan".

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Tal como lo hizo el día de la Bajada de la Sagrada Imagen volvió "a clamar por la Paz en el mundo, pero, sobre todo, ahora te pido que los seres humanos dejemos de fabricar armas y de gestar todo tipo de violencia, a fin de que nadie tenga que poner la excusa que debe armarse para defenderse de posibles agresores".

Entre sus ruegos pidió por "nuestra patria que se debate en medio de odios, rencores, revanchismos, mezquindades, corruptelas en todos los niveles, familias sin los recursos necesarios para vivir dignamente, niños y jóvenes que deambulan en medio de un despiadado e insaciable consumismo, el flagelo de las adicciones, mediocridad y dejadez generalizada, violencia y animosidad aceptadas sin más, endiosamiento del cortoplacismo, la mentira, la hipocresía y el engaño como vestales de una sociedad decadente, etc. Consíguenos el milagro de que como individuos y sociedad busquemos salir de esta situación, aceptando las enseñanzas divinas y poniéndolas en práctica como enseñaba el Beato Esquiú a sus contemporáneos".

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

"Acompaña al Papa León en su largo viaje por el continente africano, tan golpeado por la violencia, la inequidad y la pobreza. Dale fuerza y sostenlo en su decidido clamor por la paz en el mundo", rogó.

Además, suplicó: "Responde, con dulzura de madre, a todos los pedidos que te hicieron tus devotos y peregrinos en estos días del septenario, con el que celebramos los 135 años de la coronación pontificia de tu imagen que representa el gran designio divino de que seas la Inmaculada, la sin pecado, para poder acoger, no sólo al Hijo de Dios para ser hombre, sino también para ser la Madre Espiritual de toda la humanidad".

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

"Acompaña a todos los peregrinos en el regreso a sus hogares... que todos lleguen a sus lugares de origen, renovados por haber participado en las confesiones, bendiciones, Eucaristías, rezos y en esta solemne procesión que siempre nos deja el sentimiento encontrado de haber estado gustosos contigo y de la inexorable y dolorosa despedida. No obstante, sabemos que jamás nos abandonas, más aún, estamos convencidos que siempre estás, y por eso, cada vez que podemos, nos llegamos hasta tu morada, en Catamarca, para agradecerte, suplicarte y comprometernos a ser mejores discípulos-misioneros. Gracias Madre bendita, ¡hasta siempre!", concluyó.

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, tras lo cual se realizó el arriamiento de la Bandera nacional.

En nombre del Santo Padre León XIV, el Obispo impartió la bendición apostólica con indulgencia plenaria.

Con las campanas echadas a vuelo, pañuelos agitados, vivas y corazones palpitantes de amor, los devotos y peregrinos despidieron a la Reina y Señora del Valle, quien

regresó al Camarín donde permanece durante la mayor parte del año irradiando su gracia sin par.