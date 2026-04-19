Este domingo 19 de abril, Catamarca volvió a vestirse de fiesta con la Solemne Procesión en honor a la Virgen del Valle, una celebración que el diario digital La Unión retrató en una completa galería de fotos. La jornada, atravesada por la fe y la emoción, reunió a miles de peregrinos en el marco del 135° aniversario de la Coronación Pontificia y el Año Jubilar por el Bicentenario del Beato Mamerto Esquiú.

La columna de fieles inició su recorrido en el Paseo General Navarro (La Alameda), desde donde partió la imagen mariana acompañada por la del Beato Esquiú. El trayecto continuó por las calles Camilo Melet y Mariano Moreno, luego descendió por San Martín y Rivadavia, hasta llegar al Paseo de la Fe, frente a la Catedral Basílica.

Tras el paso de las delegaciones por el centro capitalino, se prevé el encuentro final de la Virgen con su pueblo frente al Santuario, donde el obispo Luis Urbanc brindará el mensaje de clausura.

De acuerdo con datos oficiales de la Policía de la Provincia y la Dirección de Seguridad Vial, ingresaron más de 47.000 fieles y 8.000 vehículos durante la jornada. El mayor movimiento se concentró en el puesto caminero El Portezuelo, sobre la Ruta Nacional 38, en el departamento Valle Viejo. Las autoridades indicaron que los peregrinos arribaron principalmente desde Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Galería de fotos: así se vivió en Catamarca la multitudinaria procesión de la Virgen del Valle

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan

Catamarca vivió una multitudinaria procesión por la Virgen del Valle en el 135° aniversario de su Coronación. Foto: Gustavo Roldan