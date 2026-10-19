Confirman un caso fatal de meningoencefalitis amebiana en un niño de Fiambalá

El Ministerio de Salud de Catamarca informó la confirmación de un caso de meningoencefalitis amebiana primaria causada por Naegleria fowleri en un niño de 10 años oriundo de Fiambalá, quien falleció luego de permanecer internado en el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón".

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), a partir de estudios realizados sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. Según precisó el organismo provincial, la confirmación se obtuvo mediante una técnica de PCR en tiempo real, luego de que el equipo de Infectología del hospital sospechara la posibilidad de esta infección y dispusiera la derivación de la muestra al laboratorio de referencia para su análisis.

La intervención del laboratorio nacional permitió establecer la causa de la enfermedad, mientras que los equipos sanitarios continúan trabajando para reconstruir las circunstancias en las que pudo haberse producido la exposición al microorganismo.

El caso motivó una investigación epidemiológica destinada a identificar posibles ambientes de contacto con la ameba y reunir información que permita evaluar las circunstancias vinculadas con el contagio. Las tareas continúan en desarrollo y sus resultados serán considerados en conjunto con los estudios sanitarios correspondientes.

Investigan los días previos

Como parte de la investigación, los equipos técnicos de la cartera sanitaria trabajan en la reconstrucción de las posibles exposiciones del niño a ambientes propicios para la presencia de Naegleria fowleri. La pesquisa comprende los 12 días anteriores al inicio de los síntomas, período sobre el cual las autoridades buscan reunir información para identificar posibles lugares de contacto con el microorganismo causante de la infección.

Para avanzar en esa reconstrucción, los equipos sanitarios toman muestras de superficies y agua en sectores señalados a partir de testimonios aportados por familiares y personas cercanas al niño fallecido.

Estas tareas tienen como finalidad analizar los ambientes mencionados durante la investigación y determinar si existen elementos que contribuyan a esclarecer las circunstancias del caso. La información obtenida mediante los testimonios se utiliza para orientar los procedimientos de muestreo y las evaluaciones posteriores.

El Ministerio indicó que los resultados del muestreo general todavía se encuentran en proceso. Por esa razón, las conclusiones deberán surgir de la evaluación conjunta de esos resultados con el resto de la investigación epidemiológica y sanitaria.

La búsqueda de posibles fuentes de exposición constituye uno de los ejes centrales del trabajo en curso. Sin embargo, mientras los análisis continúan, la información oficial no establece un lugar específico como origen confirmado de la infección.

Qué es la Naegleria fowleri y cómo se produce la infección

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes. El Ministerio de Salud explicó que se trata de un microorganismo capaz de provocar una infección muy poco frecuente, con escasos registros en el mundo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, la infección se produce cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz. Esta vía de entrada constituye un dato central para comprender el mecanismo por el cual puede producirse la enfermedad.

El organismo provincial también remarcó que la infección no se adquiere por beber agua que contiene la ameba. Esta aclaración permite diferenciar la vía de exposición señalada por las autoridades de otras formas de contacto con el agua.

No existe transmisión de persona a persona

Uno de los puntos destacados por las autoridades es que la meningoencefalitis amebiana primaria causada por Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona. Por esa razón, el Ministerio señaló que no existe riesgo de transmisión para los familiares, convivientes, el personal de salud ni otras personas que hayan tenido contacto con el niño fallecido.

La aclaración se incorpora a la comunicación oficial en el marco de la investigación epidemiológica y busca precisar las características de la infección. Según la información proporcionada, el mecanismo de adquisición está relacionado con el ingreso por la nariz de agua que contiene la ameba, no con el contacto directo con una persona infectada.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no identificaron otros casos. De acuerdo con la evaluación epidemiológica actual, el episodio registrado en Fiambalá se consideraría un caso aislado. Esta evaluación corresponde al estado actual de la investigación. Los equipos técnicos continúan trabajando sobre las posibles exposiciones y los resultados de las muestras recolectadas, que serán analizados junto con los demás elementos epidemiológicos y sanitarios disponibles.

Por lo tanto, la confirmación del caso no implica, según la información oficial difundida, la identificación de otros afectados ni la determinación definitiva de un ambiente específico como origen de la infección.

Los resultados de las muestras serán evaluados en conjunto

La investigación permanece abierta mientras se procesan las muestras de agua y superficies tomadas en los sectores indicados por familiares y personas cercanas al niño. Los resultados del muestreo general se encuentran pendientes y serán incorporados a la evaluación integral del caso.

El procedimiento contempla relacionar los análisis de laboratorio con la reconstrucción de las posibles exposiciones ocurridas durante los 12 días anteriores al comienzo de los síntomas. De esa manera, las autoridades buscan reunir información que permita comprender las circunstancias en las que pudo haberse producido la infección.

El Ministerio de Salud no informó todavía los resultados definitivos de esas muestras ni identificó un sitio concreto como fuente confirmada. La investigación epidemiológica y sanitaria continúa siendo el marco en el que se analizarán los datos reunidos.