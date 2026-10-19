Rige Alerta Amarilla por vientos de 90 km/h en la Puna de Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para distintos sectores de la Puna de Catamarca, con vigencia prevista para la tarde de este lunes. De acuerdo con la información difundida, el fenómeno podría volver a presentarse durante el martes en el mismo rango horario, por lo que las condiciones de viento intenso podrían extenderse durante dos jornadas consecutivas.

La advertencia comprende a cuatro áreas de la provincia: la Puna de Tinogasta, la Puna de Antofagasta de la Sierra, la Puna de Belén y la Puna de Santa María. En esos sectores se prevé la presencia de vientos provenientes del oeste, con velocidades sostenidas de consideración y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El fenómeno tendrá especial intensidad en los niveles más altos de la cordillera, donde las ráfagas podrían alcanzar los valores más elevados previstos en el informe meteorológico. La advertencia pone el foco, por lo tanto, en las zonas puneñas incluidas dentro del área de cobertura de la alerta.

Vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h

Según el pronóstico informado por el organismo nacional, el área afectada será alcanzada por vientos del sector Oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. A estas condiciones se sumarán ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura de la cordillera.

La diferencia entre la velocidad del viento y la intensidad de las ráfagas es uno de los aspectos centrales de la advertencia. Mientras que el viento se mantendría dentro del rango de 50 a 70 km/h, los incrementos repentinos podrían alcanzar valores superiores a los 90 km/h en los puntos más expuestos.

El comportamiento previsto del viento será determinante para las áreas comprendidas en la alerta, particularmente en los sectores cordilleranos de mayor elevación. El informe meteorológico identifica allí las condiciones más intensas del fenómeno, aunque no precisa valores diferenciados para cada localidad o departamento alcanzado.

Cuáles son las zonas alcanzadas por la advertencia

La alerta amarilla comprende cuatro sectores de la Puna catamarqueña. El detalle de las áreas mencionadas por el Servicio Meteorológico Nacional es el siguiente:

Puna de Tinogasta.

Puna de Antofagasta de la Sierra.

Puna de Belén.

Puna de Santa María.

En estas zonas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, principalmente en los niveles más altos de la cordillera.

El fenómeno podría repetirse el martes por la tarde

Uno de los puntos destacados del aviso es la posibilidad de que las condiciones se repitan durante el martes. La alerta fue emitida para este lunes por la tarde, pero el pronóstico señala que el fenómeno podría volver a presentarse en el mismo rango horario de la jornada siguiente.

De esta manera, la previsión contempla dos períodos consecutivos en los que las zonas incluidas podrían verse afectadas por vientos intensos. La reiteración del fenómeno mantiene bajo advertencia a la Puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María.

El dato central del pronóstico es la combinación de vientos sostenidos de entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en los puntos de mayor altura. Aunque la intensidad más importante se espera especialmente en los niveles elevados de la cordillera, el área de cobertura incluye los cuatro sectores puneños mencionados por el organismo.