Cierra el ciclo de Cine y Psicoanálisis con la proyección de "Jojo Rabbit"

El ciclo de cine y psicoanálisis "El futuro llegó" tendrá su tercera y última función este viernes 23 de octubre, con la proyección de la película Jojo Rabbit (2019), dirigida por Taika Waititi. La actividad se desarrollará a las 19 en la Biblioteca Provincial Julio Herrera, ubicada en San Martín 459, y contará con un espacio de intercambio posterior destinado a profundizar en los interrogantes que plantea la obra cinematográfica.

La iniciativa es impulsada por la Delegación Catamarca del Instituto Oscar Masotta 3 (IOM3), con el apoyo de la Secretaría de Gestión Cultural, y propone utilizar el cine como punto de partida para abordar temas de actualidad y abrir preguntas desde el psicoanálisis. En esta última jornada, la película elegida permitirá reflexionar sobre el fanatismo, los prejuicios y las contradicciones que pueden surgir de una visión del mundo construida bajo la influencia de la propaganda y del entorno social.

La propuesta combina la exhibición cinematográfica con el análisis y la conversación colectiva. De esta manera, cada función no se limita a la presentación de una película, sino que incorpora una instancia posterior para intercambiar perspectivas y profundizar en las cuestiones que surgen de las historias proyectadas.

El encuentro de este viernes marcará el cierre de un recorrido de tres funciones en el que se seleccionaron producciones audiovisuales capaces de generar preguntas sobre distintas problemáticas contemporáneas. La actividad será gratuita y abierta al público, por lo que podrán participar quienes estén interesados en el cine, el psicoanálisis y el intercambio de ideas.

"Jojo Rabbit": la infancia atravesada por la propaganda

La película elegida para el cierre del ciclo transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y tiene como protagonista a Jojo, un niño que forma parte de las Juventudes Hitlerianas. Su historia comienza a tomar otro rumbo cuando descubre que su madre esconde a una niña judía en el ático de su casa.

Este descubrimiento introduce una contradicción en la visión del mundo que el protagonista había construido hasta ese momento. La pertenencia a las Juventudes Hitlerianas y las ideas incorporadas a través de su entorno conviven con una realidad que lo obliga a enfrentarse a aquello que creía conocer.

A partir de esa situación, Jojo Rabbit aborda cuestiones relacionadas con el fanatismo, los prejuicios y la influencia de la propaganda en la construcción de las ideas y las percepciones. La historia plantea así una tensión entre las creencias que el niño ha asumido y la experiencia concreta que modifica su manera de interpretar lo que sucede a su alrededor.

La elección de esta producción para cerrar el ciclo se inscribe en el propósito general de la propuesta: utilizar una obra cinematográfica para abrir preguntas y promover una lectura que vaya más allá de la narración de la película. En este caso, el relato ambientado durante la Segunda Guerra Mundial ofrece un punto de partida para examinar cómo una mirada puede estar condicionada por el entorno y cómo determinadas experiencias pueden poner en cuestión las ideas previamente establecidas.

El análisis posterior permitirá tomar esos elementos como ejes de conversación, en consonancia con el objetivo del ciclo de vincular el cine con las herramientas de reflexión del psicoanálisis.

Un conversatorio con profesionales de la psicología

Después de la proyección se realizará un conversatorio con las licenciadas en Psicología Laura Liendo y Marisol Fullana, coordinado y moderado por la psicóloga Julia Quiroga Roger.

Este espacio constituye una parte central de la propuesta, ya que busca generar un intercambio con el público a partir de los temas presentes en la película. La actividad invita a recuperar las situaciones y los conflictos narrados en la pantalla para formular preguntas y explorar sus posibles interpretaciones desde el psicoanálisis.

La participación de las profesionales permitirá desarrollar el encuentro en torno a los interrogantes que despierte la historia de Jojo, su pertenencia a las Juventudes Hitlerianas y el cambio que comienza a experimentar cuando descubre que su madre protege a una niña judía.

El conversatorio, coordinado y moderado por Julia Quiroga Roger, completará así la experiencia de la proyección con una instancia de diálogo. La dinámica propuesta busca favorecer la participación de los asistentes y sostener un espacio en el que el cine funcione como disparador de reflexiones compartidas.

El formato elegido para el ciclo combina, de este modo, la experiencia audiovisual con el análisis y la conversación. La película aporta una historia y una serie de conflictos, mientras que el intercambio posterior permite plantear preguntas desde una perspectiva vinculada con el psicoanálisis.

La actualidad a través del cine

La función de Jojo Rabbit cerrará un ciclo que tuvo dos encuentros anteriores durante octubre. La primera actividad se realizó el viernes 9 de octubre, en el marco de la Feria del Libro, con la proyección del capítulo "Una pareja cualquiera", perteneciente a la serie Black Mirror.

Una semana después, el viernes 16 de octubre, la programación continuó con la película Her. Finalmente, este viernes 23 será el turno de la producción de Taika Waititi, que completará las tres funciones previstas dentro de "El futuro llegó".

Las distintas elecciones cinematográficas formaron parte de una misma propuesta orientada a abordar temas de actualidad mediante el lenguaje audiovisual y a generar preguntas desde el psicoanálisis. Cada encuentro incorporó una obra como punto de partida para la reflexión y el intercambio con los asistentes.

La organización del ciclo estuvo a cargo de la Comisión de Biblioteca de la Delegación Catamarca del Instituto Oscar Masotta 3 (IOM3). La iniciativa surgió dentro de esa comisión y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión Cultural.

El Instituto Oscar Masotta 3 es una institución dedicada a la enseñanza y formación en psicoanálisis de orientación lacaniana. Desde ese ámbito, la propuesta articuló una actividad cultural con un espacio de análisis y conversación abierto a la comunidad.

Una invitación abierta y gratuita en la Biblioteca Julio Herrera

La última función de "El futuro llegó" se realizará este viernes 23 de octubre, a las 19, en la Biblioteca Provincial Julio Herrera, situada en San Martín 459.

La convocatoria está dirigida al público en general y no tiene costo de participación. La jornada incluirá la proyección de Jojo Rabbit y, posteriormente, el conversatorio con Laura Liendo y Marisol Fullana, bajo la coordinación y moderación de Julia Quiroga Roger.

Con esta tercera función, el ciclo concluirá su recorrido de octubre, luego de haber presentado un capítulo de Black Mirror y la película Her. El cierre estará dedicado a una historia que aborda la influencia del entorno, la propaganda y los prejuicios en la construcción de una mirada sobre el mundo.

La actividad reafirma el propósito de la iniciativa de reunir cine y psicoanálisis en un espacio de intercambio con la comunidad, donde las producciones audiovisuales permitan abordar temas de actualidad, plantear interrogantes y abrir nuevas posibilidades de reflexión colectiva.