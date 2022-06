Conflicto en el Eva Perón: Avila reconoció el inconveniente en las guardias y la falta de residentes

En medio de un alza de casos por enfermedades respiratorias en menores, el único hospital pediátrico de la provincia atraviesa un alerta en su sistema. En este contexto, los profesionales médicos y enfermeros iniciaron en este miércoles un reclamo salarial y se declararon en estado de “asamblea permanente”, mientras denunciaron estar “desbordados”.

La atención al público, según ellos mismos indicaron se iba a restringir a las urgencias pero desde el Ministerio de Salud luego se marcó que la atención no iba a estar en riesgo y que la medida no afectaba el normal funcionamiento del nosocomio. Así lo consideró la ministra de Salud, Dra. Manuela Avila, quien reconoció que estuvo en contacto con los pediatras que encabezan el reclamo y a quienes les gestionó un encuentro con el primer mandatario provincial, por cuanto esta había sido la solicitud que le formularon.

La funcionaria reconoció que uno de los problemas que le elevaron los médicos es el cobro de guardia y sobre esto precisó que está en diálogo con la ministra de Trabajo, para ver si existe algún mecanismo que no haga que esto afecte el salario de los profesionales. No obstante dijo que esto tendría una resolución definitiva, “solo a nivel Nación. En el fondo es un tema que nos excede”. Apuntó luego que en cuanto a lo peticionado, “se los ha escuchado” y que la situación salarial es “entendible dentro del contexto económico que se vive”.

Sin residentes

La ministra también reconoció que el faltante de residentes es un tema a resolver, por cuanto no hay pediatras que generen un recambio en el sistema del hospital y que es otro de los cuestionamientos que llevó a indicar que se encontraban “desbordados”.

“El sistema de formación de médicos por residencia también ha tenido una disminución, es una elección de aquellos colegas que se reciben y no continúan esta formación sistematizada. Tiene que ver también por la cuestión económica y por los años de formación, y no están eligiendo ese tipo de formación o capacitación. También se lo ha visto con los médicos de familia que es lo que más necesitamos, específicamente para el interior. Hay cuatro vacantes y solo un inscripto", describió Ávila.



En cuanto a las guardias y el impuesto a las ganancias, la responsable de la cartera sanitaria dijo, en declaraciones con Radio Valle Viejo que “el recurso humano está disponible pero acá hay una cuestión que uno tiene que tener en cuenta y es el impuesto a las ganancias. Interfiere en el número, los profesionales hacen hasta un tope de guardias para que no le absorba el impuesto y ahí se crea la necesidad de una mejor distribución, sino no hay médicos que la hagan. Hay médicos que optan por no hacer las guardias”.