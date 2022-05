Conflicto de feriantes: comerciantes excluidos del convenio, reclaman frente al Palacio Municipal

El conflicto entre los feriantes y la comuna capitalina tiene en la jornada de hoy un nuevo capitulo. Mientras hace horas un sector de estos comerciantes se había reunido con Alberto Natella, secretario de Salud, Desarrollo Humano y el director de Economía Social, Leandro Quiroga Barros para acordar el traslado desde el Parque Adán Quiroga hacia el predio, ubicado por Avda. Los Legisladores, ahora se genera otro frente de conflicto.

Otros feriantes, quienes acusan a los anteriores de haberse “vendido por unos bolsones”, se manifiestan frente al Palacio Municipal. Reclaman no haber sido convocados y por tanto, ser parte de lo firmado en la jornada del lunes con las autoridades municipales. “No nos convocaron. Dicen que llamaron a todos los feriantes pero a nosotros no nos llamaron para firmar. Encima nos enteramos que en el acuerdo se firmó un nuevo listado y por lo tanto, el acta compromiso que nosotros sí tenemos firmado, ahora no nos sive”, indicaron con preocupación.

Los manifestantes aducen que habiendo sido ellos quienes iniciaron el reclamo por el traslado “ahora son castigados”. Apuntaron luego, en diálogo con Diario La Unión “lo único que pedimos es tener un techo digno y trabajar tranquilos pero por ahora Natella no nos quiere atender”.

Según indicaron, lo firmado este lunes fue con los feriantes que tienen calidad de “provisorios” mientras que quienes no fueron convocados son los que llevan más de diez años en la feria. “A ellos los compraron con bolsones”, sentenciaron.