Conmemoración de los fieles difuntos en la Catedral

Este lunes 2 de noviembre se culmina la novena por los fieles difuntos en el Santuario Catedral. Desde el sábado 24 de octubre, en todas las Misas se viene rezando de manera especial por nuestros seres queridos que ya partieron de nuestro lado.

Este lunes 2, en la Conmemoración de los Fieles Difuntos, se hará lo propio en las celebraciones eucarísticas de las 7.00, 9.00, 11.00, 18.00 y 20.00 .

Quienes lo deseen pueden colocar los nombres de sus seres queridos difuntos en las pequeñas tinajas ubicadas junto al Cirio Pascual, que representa a Jesús Resucitado, en el Altar Mayor.

También se anotan las intenciones en la Secretaría.