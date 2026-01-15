Consejos de salud bucal durante las vacaciones

Durante las vacaciones se alteran las rutinas diarias, los horarios y la alimentación, con un aumento en el consumo de bebidas azucaradas, comida chatarra, etc., lo que puede tener un impacto negativo en la salud bucodental. Por esto, el Ministerio de Salud de la provincia brinda recomendaciones para poder disfrutar de una boca sana también durante las vacaciones.

Recomendaciones:

- Mantener el cepillado diario después de cada comida (no menos de 3 cepillados por día)

- Llevar siempre kit dental que incluya cepillo, pasta e hilo dental.

- Cuidar la hidratación para mantener buena cantidad de saliva (beber agua y evitar las bebidas azucaradas, gaseosas y mate con azúcar).

- Consumir abundantes frutas y verduras.

- Evitar juegos bruscos y golpes que puedan causar traumatismos dentarios.

- Al exponerse al sol, usar protector solar y sombrero para cuidar también boca y labios.

- No abandonar tratamientos de ortopedia.

- Aprovechar las vacaciones para el control periódico con el odontólogo.



