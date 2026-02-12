  • Dólar
Continúan los trabajos de repavimentación en Av. Los Legisladores

12 Febrero de 2026 11.15

Este jueves se continúa con las tareas de repavimentación y fresado sobre Avenida Los Legisladores, en el tramo comprendido entre Av. Belgrano y Av. México.

Estas intervenciones forman parte del plan de mejora integral de la red vial, con trabajos de fresado y preparación de base para su posterior repavimentación.

Actualmente se encuentra interrumpido el tránsito en el corredor sur-norte hasta las 16:00 horas.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización correspondiente.

