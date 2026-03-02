Control focal en la Capital: intensifican las acciones para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud continúa con las medidas de prevención destinadas a evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya, a través de un nuevo esquema de control focal que se desarrollará durante la primera semana de marzo.

El operativo será llevado adelante por la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. Esta articulación institucional busca reforzar la presencia territorial y ampliar el alcance de las acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad.

El cronograma establecido comprende el período desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de marzo, con intervenciones programadas en doble turno:

De 9 a 12 horas

De 16 a 19 horas

La modalidad de control focal implica un abordaje directo en los domicilios, con inspecciones orientadas a identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito vector.

Barrios alcanzados por el cronograma

Las acciones continuarán en una extensa lista de barrios de la Capital, donde las brigadas realizarán tareas específicas de prevención y control.

Los sectores incluidos en esta planificación son: Luis Franco (sector A, B, C y D); Almirante Brown; 100vv; 50vv; 120vv; 104vv; Bancario; Loteo Parque Sur; Romis Raiden; 90vv; 50vv; La Bombonerita; 80vv; 30vv y 9 de Julio.

La amplitud de barrios contemplados en el cronograma da cuenta de una estrategia de cobertura territorial extendida, que apunta a intervenir en distintas zonas con el fin de reducir la circulación del mosquito transmisor.

Objetivo: prevenir Dengue, Zika y Chikungunya

El eje central de este operativo es la prevención de enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti. En ese sentido, el control focal constituye una herramienta clave para detectar y eliminar recipientes o espacios que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.

Las enfermedades que se busca prevenir mediante estas acciones son:

Dengue

Zika

Chikungunya

El trabajo casa por casa permite un diagnóstico puntual de cada domicilio, favoreciendo intervenciones directas y orientadas a la eliminación de riesgos específicos.

Pedido de colaboración a los vecinos

Desde el Ministerio de Salud se solicitó expresamente la colaboración de los vecinos, requiriendo que permitan el ingreso de los agentes a sus domicilios para optimizar el control.

Se destacó que el personal interviniente estará debidamente identificado, a fin de garantizar seguridad y transparencia en el procedimiento. La participación activa de la comunidad resulta un componente fundamental para que las tareas de control focal alcancen el impacto esperado.

El ingreso a los hogares permite:

Verificar la existencia de posibles criaderos.

Brindar recomendaciones preventivas personalizadas.

Realizar intervenciones directas en caso de detectarse focos de riesgo.