Coronavirus: detectaron en Argentina las variantes del Amazonas y de Río de Janeiro

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS-Malbrán) detectó en la Argentina la denominada variante de Amazonas o Manaos del coronavirus -que no se había encontrado con anterioridad- en dos muestras de viajeros, en tanto que se identificaron otras dos nuevas cepas con la variante de Río de Janeiro, de la que ya hay transmisión comunitaria.



"Recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil", anunció el ministro de Salud, Ginés González García a través de las redes.

El @msalnacion a través de @ANLIS_Malbran halló nueva variante COVID en Argentina.



Recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil. ? Gines González García (@ginesggarcia) February 8, 2021

"En el marco de la vigilancia activa que estamos realizando en la búsqueda de variantes encontramos dos muestras asociada a la variante P.1 (que es también llamada Amazonas, Manaos o 501Y.V3), que no había sido descripta previamente en el país, y dos muestras con las variantes P.2 (o de Río de Janeiro), que ya fue descripta de transmisión comunitaria", detalló a Télam Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del ANLIS-Malbrán.

La variante del Amazonas

En este marco, agregó: "En el caso de la variante P.1 (Amazonas) no podemos hablar aún de que se trate de transmisión comunitaria; en el caso de la P.2 (Río de Janeiro) en las muestras que la detectamos esta vez correspondían a viajeros, pero con anterioridad ya la habíamos descripto con transmisión comunitaria".



En relación a las características de estas mutaciones, Campos explicó que "la variante P.1 (de Amazonas) está dentro de un grupo de mutaciones que algunas fueron asociadas con una aumento de la transmisibilidad y una disminución de unión a los anticuerpos, pero no hay estudios concretos de la variante en sí misma respecto a esto".



"Esto quiere decir lo siguiente: la variante tiene varias mutaciones; algunas de esas mutaciones estás asociadas a una mayor transmisibilidad, y otras de esas mutaciones en pruebas de laboratorio fueron menos susceptibles a ser neutralizadas por anticuerpos; pero no hay un estudio que haya evaluado toda la variante completa", detalló.



En relación a las vacunas explicó que "tampoco hay estudios que contemplen la respuesta frente a las variantes completas de Amazonas y de Río de Janeiro".



La especialista recordó que "independientemente de las variantes que circulen en el país, es muy importante comprender que las medidas de cuidado son las mismas: uso de barbijo, distancia social, ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos, etc.".