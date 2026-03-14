Finde de Ferias: emprendedores de Catamarca se reúnen en una edición especial por el Mes de la Mujer

En el marco de las actividades programadas por el Mes de la Mujer, la ciudad de Catamarca será sede del evento "Finde de Ferias - Especial Mes de la Mujer", una propuesta integral que combina economía social, desarrollo local y servicios a la comunidad. El evento se desarrollará durante dos jornadas, específicamente el sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 17:00 a 22:00 horas, en el Paseo General Navarro (La Alameda), convirtiéndose en una oportunidad única para visibilizar y fortalecer el trabajo de emprendedoras y emprendedores locales.

La iniciativa tiene como objetivo principal promover la producción local y el desarrollo de la economía social, generando un espacio de encuentro donde los visitantes podrán conocer, comprar y disfrutar de productos elaborados con dedicación por catamarqueñas y catamarqueños. La elección del Mes de la Mujer como marco temporal del evento refuerza el compromiso con la equidad de género y la valorización del trabajo femenino en la economía local.

Diversidad de ferias y emprendimientos

El "Finde de Ferias - Especial Mes de la Mujer" reunirá múltiples propuestas, ofreciendo a los visitantes una experiencia completa y variada. Entre las principales actividades destacan:

Feria Emprender: un espacio donde pequeños y medianos emprendimientos presentan productos artesanales, innovaciones y servicios creativos.

Mercado Itinerante: un recorrido dinámico por diferentes puestos que destacan la gastronomía local, desde alimentos frescos hasta elaboraciones gourmet.

Madres Emprendedoras: un espacio dedicado a las mujeres que combinan la maternidad con la creación de productos únicos, reforzando la importancia de su aporte a la economía local.

Adultos Mayores de Casa Activa: promoviendo la participación de personas mayores en actividades productivas y sociales, generando inclusión y visibilidad.

La combinación de estas ferias busca no solo ofrecer productos y servicios, sino fortalecer la identidad cultural y económica de Catamarca, estimulando la colaboración entre distintos sectores de la comunidad.

Un espacio para el encuentro y la economía local

Durante ambos días, los visitantes podrán recorrer los puestos de manera libre y observar una amplia oferta de productos artesanales, gastronomía y creaciones originales. Este tipo de iniciativas no solo impulsa la economía social, sino que también fomenta la interacción entre emprendedores, consumidores y la comunidad en general, consolidando la idea de que los espacios urbanos pueden ser motores de desarrollo local.

El evento se concibe como un punto de encuentro para todas las edades, promoviendo valores de solidaridad, colaboración y fortalecimiento de redes de trabajo. La presencia de emprendedores de distintas generaciones permite un intercambio enriquecedor, donde la experiencia y la innovación se combinan para ofrecer productos únicos y de calidad.

Servicios adicionales: registro de documentación rápida

Como complemento a la oferta cultural y comercial, el sábado 14 de marzo, de 17:00 a 21:00 horas, estará presente el Registro de Documentación Rápida. Este servicio permitirá a la comunidad realizar distintos trámites de manera ágil, sumando un componente práctico al evento y reforzando su carácter integrador. La presencia de esta unidad facilita el acceso a documentos esenciales, evitando desplazamientos y optimizando el tiempo de los visitantes.

De esta manera, el "Finde de Ferias - Especial Mes de la Mujer" no solo se posiciona como un evento económico y cultural, sino también como una acción de servicio a la ciudadanía, reflejando un enfoque integral que combina desarrollo local, inclusión social y eficiencia en la gestión de trámites públicos