Corte y baja presión de agua en la zona Este de la Capital: ¿hasta qué hora?

La empresa Aguas de Catamarca informó que se encuentra llevando adelante tareas de reparación y mantenimiento en la red de agua potable en la Zona Este de la Capital, trabajos que impactarán de manera temporal en el normal suministro del servicio en distintos barrios del sector.

Según detallaron desde la compañía, las tareas se concentran en la reparación de un caño de agua potable ubicado en la intersección de las calles Recalde y Waldino Correa, una zona clave de la red de distribución. A estas labores se suman trabajos técnicos en el Pozo 54, infraestructura que forma parte de la Zona 9, junto con el Pozo 2 ubicado en el Predio Ferial, ambos fundamentales para el abastecimiento del área.

Como consecuencia de estas intervenciones, Aguas de Catamarca advirtió que se registrará baja presión y/o falta de agua hasta horas de la tarde en varios barrios de la Capital. Los sectores alcanzados por esta situación son Combate de San Lorenzo, Flores y Aimeretti, General Las Heras, General San Martín, La Cruz Negra, Loteo Jalil La Cruz Negra y Villa Reyes.

Desde la empresa explicaron que este tipo de tareas resulta necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de distribución y prevenir inconvenientes mayores en el futuro. No obstante, reconocieron que las reparaciones generan molestias temporales para los usuarios, motivo por el cual se trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

En este contexto, se solicitó especialmente la colaboración de los vecinos, recomendando hacer un uso racional de las reservas domiciliarias mientras duren los trabajos. La empresa pidió priorizar el consumo de agua para higiene personal y preparación de alimentos, evitando usos no esenciales hasta que el servicio se normalice por completo.

Asimismo, Aguas de Catamarca informó que dispondrá de camiones cisterna para asistir a los usuarios sensibles, como hospitales, escuelas y centros de salud, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento de estas instituciones y minimizar el impacto del inconveniente en servicios esenciales.