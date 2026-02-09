Corte de energía en el microcentro por un incendio en una subestación

Un corte de energía se registró este lunes en el microcentro de la ciudad Capital, a raíz de un incendio en una subestación de Energía de Catamarca.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y República, donde se produjo el foco ígneo que afectó el funcionamiento del sistema eléctrico, provocando la interrupción del servicio en la zona.

Por el momento, no se informó oficialmente las causas que originaron el incendio en la subestación. La situación generó complicaciones en una de las áreas más transitadas de la Capital.

En tanto, Ec Sapem informó que el incidente afecta al del sector del centro capitalino.