Corte programado para la zona norte de la ciudad

11 Noviembre de 2020 15.18

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los señores usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle: 

FECHA: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

HORARIO: 07:00 A 12:30 HS 

SOLICITADO POR: EC SAPEM 

DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR VIRGEN DEL VALLE 13,2kV 

ALIMENTACION: CENTRO DISTRIBUCIÓN N°2 

MOTIVO: RESTRUCTURACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2kV POR AVDA. JUAN PABLO VERA Y AV. VIRGEN DEL VALLE. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA. ZONA EN MT: DESDE CD N°2 HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN PLAZA DE CHOYA Y HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN CALLE MARTIN DE MOUSSI. 

USUARIOS SINGULARES: ESTACIÓN DE SERVICIO PETROGRUTA S.A. (AV. VIRGEN DEL VALLE) ? RESIDENCIA UNIVERSITARIA. 

RESIDENCIALES: LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS

USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN LOS BARRIOS: B° MARIANO MORENO ? B° EL MÁSTIL - B° 144 VV (CHOYA) ? B° EL MILAGRO ? LOTEO LA POLA. POR AVDA. VIRGEN DEL VALLE DESDE ECHEVERRÍA HASTA PLAZA DE CHOYA.

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