Corte total de tránsito en Avda. Belgrano por obras de fresado: ¿desde cuándo?

La Dirección Provincial de Vialidad informó que continúan los trabajos de fresado sobre la Avenida Belgrano, una de las arterias más transitadas de la ciudad, y confirmó la implementación de cortes totales y programados al tránsito vehicular desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de enero, en horarios matutinos.

Según precisaron desde el organismo, las tareas forman parte de un plan de mantenimiento y mejoramiento de la calzada, previo a la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica. El objetivo principal es optimizar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y prolongar la vida útil de la avenida, que presenta un importante desgaste producto del tránsito constante.

Los cortes se realizarán de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 13:00 horas, y se organizarán por tramos para permitir el avance de las tareas sin afectar de manera prolongada toda la traza. En ese sentido, Vialidad Provincial difundió el cronograma detallado de interrupciones, para que los conductores puedan planificar recorridos alternativos y evitar demoras innecesarias.

De acuerdo a lo informado, durante el lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero, se llevará a cabo un corte total al tránsito en el tramo de Avenida Belgrano comprendido entre las calles Junín y Sarmiento. En esa franja horaria, no estará permitida la circulación vehicular, por lo que se recomienda utilizar vías alternativas para desplazarse por la zona.

En tanto, el jueves 15 y viernes 16 de enero, las tareas continuarán sobre el tramo siguiente, con un corte total entre las calles Sarmiento y Tucumán, siempre en el horario de 08:00 a 13:00. Finalizado ese lapso, la circulación se habilitará de manera habitual, salvo nuevas indicaciones por parte de las autoridades.

Desde Vialidad Provincial señalaron que el área de trabajo contará con la correspondiente señalización preventiva, personal abocado a ordenar la circulación y cartelería informativa para advertir a los conductores sobre los desvíos habilitados. No obstante, insistieron en la necesidad de que los automovilistas circulen con extrema precaución, respeten las indicaciones del personal y atiendan a la señalización instalada en la zona.

Asimismo, recomendaron evitar la zona intervenida en los horarios de corte, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el tránsito suele ser más intenso. El uso de calles alternativas permitirá reducir congestionamientos y facilitar el normal desarrollo de los trabajos.

Las autoridades aclararon que el cronograma podría sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas u otros factores operativos, por lo que solicitaron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Este tipo de intervenciones se enmarca en un programa integral de obras viales que se viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y garantizar una circulación más segura y ordenada para conductores, ciclistas y peatones.