Cortes y derrumbes complican la circulación en varias rutas de Catamarca

Las autoridades provinciales informaron que la situación vial en distintos puntos de Catamarca continúa condicionada por derrumbes y acumulación de material sobre la calzada, lo que obligó a adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los usuarios. En este contexto, se confirmó que la Ruta Provincial N°16 permanece totalmente cortada al tránsito en el tramo que conecta las localidades de El Rodeo y La Puerta, como consecuencia de derrumbes registrados sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con lo detallado oficialmente, la interrupción de la circulación fue dispuesta por razones de seguridad vial, ante el riesgo que implica la presencia de material desprendido y la inestabilidad del terreno en sectores sensibles del camino. La medida permitió dar inicio, este lunes a primera hora, a los trabajos de despeje y acondicionamiento de la ruta, que se encuentran a cargo de Vialidad Provincial.

Desde el organismo indicaron que las tareas incluyen la remoción de rocas, tierra y otros elementos acumulados sobre la calzada, así como la evaluación técnica del estado del camino para determinar cuándo estarán dadas las condiciones para su reapertura. En ese marco, se solicitó a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones del personal apostado en la zona y la señalización preventiva dispuesta, y evitar intentar circular por el tramo afectado hasta nuevo aviso.

La Ruta Provincial N°16 es una vía de comunicación clave para el departamento Ambato y registra un importante tránsito diario, tanto de residentes como de visitantes. Por ese motivo, las autoridades remarcaron la importancia de extremar la precaución y planificar recorridos alternativos mientras se desarrollan los trabajos.

Derrumbes y precaución en la Ruta Provincial 1

Además del corte en la RP 16, se informó que la Ruta Provincial N°1 presenta complicaciones a la altura de la zona conocida como Isla Larga, donde un derrumbe afecta parcialmente la calzada. Si bien en este sector el tránsito no fue interrumpido de manera total, la circulación se encuentra comprometida y requiere especial atención por parte de los conductores.

Por razones de seguridad, se recomendó transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar tanto la señalización como las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar evaluando la situación. Desde Vialidad Provincial advirtieron que la presencia de material suelto y la posibilidad de nuevos desprendimientos representan un riesgo latente, especialmente en jornadas con condiciones climáticas adversas.

Ruta Provincial 47: habilitada, pero con advertencias

En cuanto a la Ruta Provincial N°47, en el sector de la Cuesta Minas Capillitas, se informó que fue habilitada nuevamente al tránsito luego de las intervenciones realizadas por personal de Vialidad Provincial. Sin embargo, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución debido a la presencia de material suelto sobre la calzada, especialmente en zonas de curvas y pendientes pronunciadas.

Minas Capillitas

El organismo provincial indicó que los trabajos continúan en el sector y que se mantiene un monitoreo permanente para evaluar la evolución de las condiciones del camino. En ese sentido, se reiteró la recomendación de respetar la señalización instalada y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar una circulación segura.

Monitoreo constante y recomendaciones

Vialidad Provincial aseguró que continúa trabajando para normalizar las condiciones de circulación en todos los tramos afectados y que mantiene un seguimiento constante de la red vial ante la posibilidad de nuevos derrumbes. Asimismo, se aconsejó a los conductores informarse previamente sobre el estado de las rutas antes de emprender viajes y atender las recomendaciones oficiales.

Las autoridades reiteraron que las medidas adoptadas buscan resguardar la seguridad vial y pidieron la colaboración de la comunidad para facilitar el desarrollo de las tareas y prevenir accidentes.