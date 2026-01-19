Creciente del río en Pomán dejó viviendas inundadas y vecinos evacuados

Pomán atraviesa horas críticas como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, las que provocaron un marcado aumento del río, generando anegamientos en zonas bajas, viviendas inundadas y la evacuación de familias. La situación encendió la alarma entre autoridades y vecinos, en un contexto de persistente inestabilidad climática.

Ante el avance del agua, personal de Bomberos Voluntarios desplegó tareas de revisión y monitoreo permanente en las márgenes del río, con especial atención en los sectores más comprometidos de la localidad. Los operativos se concentraron principalmente en las zonas bajas, donde el riesgo de desborde es mayor y donde históricamente se registran los primeros impactos ante crecidas del cauce.

En paralelo, efectivos policiales se apostaron de manera preventiva en el puente que une el barrio Centro con La Banda, con el objetivo de impedir la circulación de personas y evitar situaciones de riesgo. La decisión respondió al importante caudal que transporta el río, lo que representa un peligro tanto para peatones como para vehículos que intenten cruzar la zona en medio de la creciente.

Desde las fuerzas de seguridad y los organismos de emergencia se solicitó a la comunidad extremar las medidas de precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado y evitar acercarse a las inmediaciones del río. Las autoridades insistieron en la necesidad de mantenerse informados por los canales oficiales y priorizar la seguridad personal ante un escenario que podría agravarse si continúan las lluvias.

Autoevacuaciones y reclamos vecinales

Pese a las recomendaciones oficiales, la fuerza del agua avanzó durante la noche del domingo y la madrugada del lunes hasta quedar peligrosamente cerca de varias viviendas. Frente a esta situación, numerosos vecinos optaron por autoevacuarse ante el temor de que el río ingresara a sus hogares.

Uno de los sectores más afectados fue el barrio 14 Viviendas, ubicado sobre la Ruta Provincial N°25. Allí, los propios damnificados señalaron que se trata de uno de los barrios más olvidados de la localidad y denunciaron la falta de obras de infraestructura que permitan mitigar el impacto de las crecidas.

La ausencia de defensas en el río dejó expuestas a las familias, que vieron cómo el agua avanzaba sin obstáculos, tal como ya ocurrió en otras oportunidades. "Hoy, como tantas otras noches, tuvimos que volver a dejar nuestros hogares sin saber qué puede suceder. Hay vecinos que no tienen a dónde ir a refugiarse y se quedan sobre la ruta hasta que amanezca", relataron los damnificados, visiblemente afectados por la situación.

Un problema recurrente

La creciente del río volvió a poner en evidencia una problemática que se repite cada temporada de lluvias: la vulnerabilidad de los barrios más cercanos al cauce y la falta de soluciones estructurales para prevenir inundaciones. Vecinos de Pomán advirtieron que las autoevacuaciones se han convertido en una práctica habitual cada vez que se registran precipitaciones intensas, con el consecuente impacto emocional, social y material para las familias afectadas.

Mientras continúan las tareas de monitoreo y asistencia, las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del río y no descartan nuevas medidas preventivas si la situación lo requiere. En tanto, desde la comunidad reclaman respuestas de fondo que permitan evitar que cada episodio de lluvia se transforme en una emergencia.