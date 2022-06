Crisis en el "Eva Perón": "No somos bancarios o camioneros, nosotros tenemos que seguir atendiendo"

La realidad del Hospital de Niños “Eva Perón” sigue siendo preocupante, tanto por la cantidad de ingresos que se registra día con día y además, el conflicto laboral que mantienen los profesionales de la salud. A pesar de haber adelantado que de no mediar respuesta a los reclamos que vienen formulando, se podría poner en práctica la “renuncia masiva” de los pediatras, estos a pesar del conflicto siguen atendiendo la creciente demanda sanitaria.

“No somos como los bancarios que pueden parar y dejar de pagarle a los jubilados y no importa o como los camioneros, que cortan una ruta. Nosotros tenemos que seguir atendiendo lo crítico, lo agudo. No podemos dejar de atender a los niños”, planteó la Dra. Silvia Oviedo en diálogo con la prensa.

“Nosotros vamos y venimos, entre el consultorio y la Guardia. Tratamos de hacer visible nuestro reclamo pero nuestra forma no es no atender”, sentenció facultativa al describir la mecánica de trabajo que vienen sosteniendo desde hace semanas.

Los casos respiratorios, acompañados por la cuestión climática, no descienden sino que por el contrario se mantienen constantes. Según la pediatra las consultas están en las 400 y hasta a veces llegan a las 500 diarias. “Hay muchísima demanda de cuadros respiratorios en niños pequeños”, acotó.

En cuanto al reclamo, indicó que de momento no pueden endurecer más las medidas porque la atención “no puede ser descuidada”. No obstante esto, la posibilidad de las renuncias masivas sigue estando como opción. “Lo seguimos analizando. Las guardias están muy mal pagas. El trabajo no disminuye e incluso sabemos que va a aumentar”, refiriendo de esta manera nuevamente el agotamiento y al mal pago que es la base del reclamo que vienen sosteniendo desde hace semanas.

La atención, en tanto tiene restricciones entre las 9 y las 12 y entre las 15 y 19 hs. La respuesta del Ejecutivo, en cuanto a una reunión con el primer mandatario, sigue están pendiente.