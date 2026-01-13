Cuál es la fruta que te ayuda a hidratar y rejuvenecer la piel

Muchas personas se preocupan por el cuidado de la piel que, con el pasar de los años, comienza a perder colágeno y a verse un poco deshidratada.

Aunque muchos recurren a productos de belleza, existe una fruta que no solo es rica en antioxidantes como el licopeno, sino que también ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y el envejecimiento prematuro: la sandía.

Esta fruta es conocida por su alto contenido en agua y nutrientes. Además es una gran aliada en la lucha contra el acné, es un fruto refrescante que contribuye a tener una dermis hidratada. También posee propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, que pueden contribuir a la desinfección de la piel.

Tamara Hewbutler, especialista en medicina deportiva de la Universidad Estatal de Wayne, explica: "Nuestros cuerpos reconocen y utilizan las moléculas de agua independientemente de su procedencia. Los alimentos que son altos en humedad como por ejemplo las frutas, las verduras y las sopas se consideran fuentes de agua".

Al incorporar sandías a nuestra ingesta diaria, le aportamos un gran beneficio para la salud de la piel, gracias a que contienen vitaminas A y C. Además estimula la producción de colágeno, la proteína responsable de mantener la piel firme y elástica, según el portal de bienestar 'Panoramaweb'.

Estas vitaminas son importantes para mantener una piel brillante e hidratada; sus nutrientes aportan brillo, los cuales ayudan a combatir el envejecimiento y a mejorar la textura de la piel.

Hidratación

Cuando se consume sandía o se la aplica directamente sobre la piel, esta fruta favorece a su suavidad y brillo, por su alto contenido de agua que la convierte en un aliado perfecto para hidratarla.

Según asegura la revista Glamour México, la sandía tiene con propiedades astringentes, lo que se traduce en que logra reducir las impurezas del cutis, como los poros abiertos, el acné y el exceso de grasa en el rostro, porque ayuda a disminuir la secreción excesiva de aceites en la piel.

l mito de las calorías

Aunque muchas personas creen que la sandía es una fruta que aporta muchas calorías por su sabor dulce, esta fruta solamente tiene 46 calorías y una cantidad de azúcar muy moderada. Por ese motivo, muchos especialistas recomiendan su ingesta incluso en dietas para mantener o bajar de peso.

"Algunas personas piensan que tiene un alto contenido de azúcar porque sabe muy dulce, pero en realidad es muy moderado", puntualiza Amy Ellis, dietista y profesora de nutrición en la Universidad de Alabama.

En la piel

Además de comer esta fruta, otra buena forma de aprovechar todos sus beneficios, es utilizar una mascarilla exfoliante, sencilla e ideal parahacer en casa. Para eso se utiliza la cáscara, que se pasa sobre la piel y logra que las vitaminas penetren profundamente, aliviando los síntomas del acné.

Es importante que antes de consumir sandías o hacerse alguna mascarilla con esta fruta, consulte con un profesional (algunas personas suelen ser alérgicas).