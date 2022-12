Cuando caminaba una bruja la frenó y le advirtió la presencia de un espíritu junto a ella: "Te cuida"

Algunos tatuajes pueden tener un valor emocional mucho más fuerte que otros para quienes deciden plasmar en la piel algún símbolo, frase o imagen. A su vez, los temas de conversación alrededor de ellos suelen ser recurrentes.

Sino alcanza con preguntarle a una joven que se volvió viral luego de comentar en su cuenta de Twitter cómo fue el encuentro que tuvo con una señora que le consultó sobre sus mascotas, al ver que tenía tatuados a unos perros.

El encuentro inesperado se dio en plena vía pública, donde la mujer -que aclaró ser una "médium"- la frenó para consultarle una particular situación que pudo apreciar.

“Estaba caminando y una señora me paró para preguntarme de la nada si una de mis perritas de mi tatuaje había fallecido, a lo que le dije que no, que hacía mucho habían fallecido otras dos que tuve y me dijo: "Ah porque soy medium y tenés una al lado caminando con vos, te cuida", detalló asombrada la chica ante lo imprevisto de la conversación.

La publicación de la joven superó los 64 mil “Me Gusta”, tuvo más de 1200 retuits, fue visualizado por más de 828 mil usuarios en Twitter y se llenó de comentarios pidiendo más detalles de ese encuentro, comentando situaciones similares tanto con mascotas como de personas.

“Me dijo que tenía un ladrido precioso, y que estaba conmigo todo el tiempo, encima no paro de ver señales todo el tiempo, qué es esto”, expresó Marina, la usuaria de la red social del pajarito que tuvo un encuentro con una médium.

Además, interactuando con otros usuarios, detalló que el mensaje que recibió “fue tan fuerte" que se quedó "helada”, que se arrepiente por no haberle “preguntado más” por sus mascotas, y que ese mismo día encontró un video de cuando era chica con esos perros.

“Ojalá me pasara con mi querido Salvador. Tuvimos que dormirlo el 9 de julio por cáncer terminal. Desde que murió siempre me quedé con la duda de si se había ido bien, porque aún no pude verlo siquiera en sueños, lo extraño tanto. 13 años tenía”, manifestó una de las internautas.

Entre las respuestas, la autora del tuit original destacó que esta mujer le dijo “que parecía como un canichito chiquito” y que ella opta por creerle a sus dichos porque fue “con mucha desesperación a decírselo” por lo que la “habrá estado siguiendo por cuadras”.